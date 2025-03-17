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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера" - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 17.03.2025 (обновлено: 12:12 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/mo-2005460033.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера" - РИА Новости, 17.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:04:00+03:00
2025-03-17T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера"

МО: ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действия группировки Север

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета ВС РФ
Боевая работа расчета 120мм миномета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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