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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера" - РИА Новости, 17.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:04:00+03:00
2025-03-17T12:04:00+03:00
2025-03-17T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Севера"
МО: ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действия группировки Север