Отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована на 18 марта
Отстыковка от МКС астронавтов НАСА и космонавта Горбунова пройдет на 18 март
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом Александром Горбуновым от Международной космической станции (МКС) запланирована на 18 марта, заявили в НАСА.
"Астронавты НАСА Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов завершают длительную научную экспедицию на борту орбитальной лаборатории и вернут на Землю срочные результаты исследований. В воскресенье НАСА и SpaceX провели встречу для оценки погодных условий и условий приводнения у побережья Флориды для возвращения миссии Crew-9 с Международной космической станции. Руководители миссии планируют более раннее возвращение Crew-9, учитывая благоприятные условия, прогнозируемые на вечер вторника, 18 марта", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
Отмечается, что отстыковка запланирована на вторник 01.05 по времени восточного побережья США (09.05 мск вторника), приводнение - на 17.57 (01.57 мск среды).
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.
К МКС 16 марта пристыковался космический корабль Crew Dragon (Crew-10), в состав команды которого входит российский космонавт Кирилл Песков. При этом застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября, за месяц до этого станцию покинул корабль Starliner, но без экипажа.
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