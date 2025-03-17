https://ria.ru/20250317/mks-2005408254.html

Отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована на 18 марта

Отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована на 18 марта - РИА Новости, 17.03.2025

Отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована на 18 марта

Отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом Александром Горбуновым от Международной космической станции... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:58:00+03:00

2025-03-17T05:58:00+03:00

2025-03-17T07:43:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

флорида

сша

барри уилмор

ник хейг

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100854/91/1008549197_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_fc1100a91430efb4a82c654d5d9cc2ef.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом Александром Горбуновым от Международной космической станции (МКС) запланирована на 18 марта, заявили в НАСА. "Астронавты НАСА Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов завершают длительную научную экспедицию на борту орбитальной лаборатории и вернут на Землю срочные результаты исследований. В воскресенье НАСА и SpaceX провели встречу для оценки погодных условий и условий приводнения у побережья Флориды для возвращения миссии Crew-9 с Международной космической станции. Руководители миссии планируют более раннее возвращение Crew-9, учитывая благоприятные условия, прогнозируемые на вечер вторника, 18 марта", - говорится в сообщении на сайте НАСА. Отмечается, что отстыковка запланирована на вторник 01.05 по времени восточного побережья США (09.05 мск вторника), приводнение - на 17.57 (01.57 мск среды). Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС. К МКС 16 марта пристыковался космический корабль Crew Dragon (Crew-10), в состав команды которого входит российский космонавт Кирилл Песков. При этом застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября, за месяц до этого станцию покинул корабль Starliner, но без экипажа.

https://ria.ru/20250317/mask-2005403735.html

https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html

земля

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, флорида, сша, барри уилмор, ник хейг, наса, роскосмос, spacex