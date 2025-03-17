https://ria.ru/20250317/mintrans-2005602268.html

Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах

Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах - РИА Новости, 17.03.2025

Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах

Минтранс России предлагает разрешить пассажирам в туристических поездах играть на музыкальных инструментах, но не мешать при этим отдыху соседей по составу,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T22:38:00+03:00

2025-03-17T22:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России предлагает разрешить пассажирам в туристических поездах играть на музыкальных инструментах, но не мешать при этим отдыху соседей по составу, говорится в проекте министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости. Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно правилам, по которым осуществляется перевозка пассажиров в обычных российских поездах дальнего следования, на инфраструктуре и в поездах не допускается использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и наушников. "В поездах допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления, не препятствующих отдыху других пассажиров", - говорится в проекте правил перевозки пассажиров в турпоездах. При этом на остановках и на инфраструктуре железнодорожного транспорта по маршруту следования поезда использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления не допускается. "При отправлении, в пути следования поезда и на инфраструктуре железнодорожного транспорта допускается использование перевозчиком и владельцем инфраструктуры музыкальных инструментов и средств звукоусиления, в соответствии с локальными нормативными актами владельца инфраструктуры и правилами перевозчика", - написано в проекте.

https://ria.ru/20250317/mintrans-2005601937.html

https://ria.ru/20250317/mintrans-2005601471.html

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