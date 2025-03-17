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Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах - РИА Новости, 17.03.2025
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22:38 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005602268.html
Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах
Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах - РИА Новости, 17.03.2025
Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах
Минтранс России предлагает разрешить пассажирам в туристических поездах играть на музыкальных инструментах, но не мешать при этим отдыху соседей по составу,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:38:00+03:00
2025-03-17T22:38:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России предлагает разрешить пассажирам в туристических поездах играть на музыкальных инструментах, но не мешать при этим отдыху соседей по составу, говорится в проекте министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости. Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно правилам, по которым осуществляется перевозка пассажиров в обычных российских поездах дальнего следования, на инфраструктуре и в поездах не допускается использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и наушников. "В поездах допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления, не препятствующих отдыху других пассажиров", - говорится в проекте правил перевозки пассажиров в турпоездах. При этом на остановках и на инфраструктуре железнодорожного транспорта по маршруту следования поезда использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления не допускается. "При отправлении, в пути следования поезда и на инфраструктуре железнодорожного транспорта допускается использование перевозчиком и владельцем инфраструктуры музыкальных инструментов и средств звукоусиления, в соответствии с локальными нормативными актами владельца инфраструктуры и правилами перевозчика", - написано в проекте.
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005601937.html
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общество, россия
Общество, Россия
Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах

Минтранс РФ предлагает разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПроводники туристического поезда
Проводники туристического поезда - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Проводники туристического поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России предлагает разрешить пассажирам в туристических поездах играть на музыкальных инструментах, но не мешать при этим отдыху соседей по составу, говорится в проекте министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости.
Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно правилам, по которым осуществляется перевозка пассажиров в обычных российских поездах дальнего следования, на инфраструктуре и в поездах не допускается использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и наушников.
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"В поездах допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления, не препятствующих отдыху других пассажиров", - говорится в проекте правил перевозки пассажиров в турпоездах.
При этом на остановках и на инфраструктуре железнодорожного транспорта по маршруту следования поезда использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления не допускается.
"При отправлении, в пути следования поезда и на инфраструктуре железнодорожного транспорта допускается использование перевозчиком и владельцем инфраструктуры музыкальных инструментов и средств звукоусиления, в соответствии с локальными нормативными актами владельца инфраструктуры и правилами перевозчика", - написано в проекте.
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