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Минтранс ввел запрет для турпоездов на перевозку больных, гробов и ядов - РИА Новости, 17.03.2025
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22:33 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005601937.html
Минтранс ввел запрет для турпоездов на перевозку больных, гробов и ядов
Минтранс ввел запрет для турпоездов на перевозку больных, гробов и ядов - РИА Новости, 17.03.2025
Минтранс ввел запрет для турпоездов на перевозку больных, гробов и ядов
Минтранс РФ прописал в проекте правил для туристических поездов запрет на перевозку больных пассажиров, требующих изоляции от других людей, гроба с телом... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:33:00+03:00
2025-03-17T22:33:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс РФ прописал в проекте правил для туристических поездов запрет на перевозку больных пассажиров, требующих изоляции от других людей, гроба с телом умершего, материалов биологического происхождения, оружия и боеприпасов, радиоактивных веществ и ядов, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости. Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. "На инфраструктуре и в поездах не допускается:.. перевозка больных пассажиров, требующих изоляции от других пассажиров или больных, транспортировка которых возможна только в лежачем положении, и сопровождающих их лиц; перевозка гроба с телом умершего, перевозка материалов биологического происхождения, в том числе содержащих патогенные биологические агенты (ПБА) I - IV групп патогенности", - написано в проекте. Прописывается запрет на перевозку в турпоездах в качестве ручной клади вещей, которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также зловонных, огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных веществ. "(Не допускается - ред.) перевозка любого вида оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и радиоактивных веществ и материалов, а также всех видов ядов и отравляющих веществ", - гласит еще один пункт. Также нельзя находиться в турпоездах в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров. Нельзя в таких составах осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, а также благотворительную деятельность без письменного разрешения перевозчика или владельца инфраструктуры. Согласно общим правилам в России перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, гроб с телом умершего принимается для перевозки в качестве грузобагажа в багажных и почтово-багажных вагонах перевозчика или в их специально оборудованных отсеках без перегрузки и поддержания температурного режима в пути следования.
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005600996.html
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россия, общество
Россия, Общество
Минтранс ввел запрет для турпоездов на перевозку больных, гробов и ядов

Минтранс РФ в правилах для турпоездов запретил перевозку больных, гробов и ядов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПроводник на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту "В Сибирь"
Проводник на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту В Сибирь - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Проводник на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту "В Сибирь". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс РФ прописал в проекте правил для туристических поездов запрет на перевозку больных пассажиров, требующих изоляции от других людей, гроба с телом умершего, материалов биологического происхождения, оружия и боеприпасов, радиоактивных веществ и ядов, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости.
Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
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"На инфраструктуре и в поездах не допускается:.. перевозка больных пассажиров, требующих изоляции от других пассажиров или больных, транспортировка которых возможна только в лежачем положении, и сопровождающих их лиц; перевозка гроба с телом умершего, перевозка материалов биологического происхождения, в том числе содержащих патогенные биологические агенты (ПБА) I - IV групп патогенности", - написано в проекте.
Прописывается запрет на перевозку в турпоездах в качестве ручной клади вещей, которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также зловонных, огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных веществ.
"(Не допускается - ред.) перевозка любого вида оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и радиоактивных веществ и материалов, а также всех видов ядов и отравляющих веществ", - гласит еще один пункт.
Также нельзя находиться в турпоездах в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров.
Нельзя в таких составах осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, а также благотворительную деятельность без письменного разрешения перевозчика или владельца инфраструктуры.
Согласно общим правилам в России перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, гроб с телом умершего принимается для перевозки в качестве грузобагажа в багажных и почтово-багажных вагонах перевозчика или в их специально оборудованных отсеках без перегрузки и поддержания температурного режима в пути следования.
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