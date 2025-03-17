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Минтранс вписал в проект правил для турпоездов право на ошибки в билете - РИА Новости, 17.03.2025
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22:27 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005601471.html
Минтранс вписал в проект правил для турпоездов право на ошибки в билете
Минтранс вписал в проект правил для турпоездов право на ошибки в билете - РИА Новости, 17.03.2025
Минтранс вписал в проект правил для турпоездов право на ошибки в билете
Минтранс России вписал в проект правил для туристических поездов право на две ошибки в билете, следует из проекта министерства на официальном портале для... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:27:00+03:00
2025-03-17T22:27:00+03:00
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России вписал в проект правил для туристических поездов право на две ошибки в билете, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости. Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. "Пассажир допускается к проезду при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, указанных в проездном документе (билете), включая перестановку местами соседних букв, или перестановку соседних цифр, или лишнюю вставленную букву, или лишнюю вставленную цифру, или пропущенную букву, или пропущенную цифру", - написано в проекте правил. "При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе (билете)", - уточняется в тексте. Действующие правила, по которым осуществляется перевозка во всех российских поездах дальнего следования, содержат такие же допущения.
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005600996.html
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министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, общество
Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Россия, Общество
Минтранс вписал в проект правил для турпоездов право на ошибки в билете

Минтранс РФ вписал в проект правил для турпоездов право на две ошибки в билете

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкТуристический ретропоезд прибывает на станцию в Великом Новгороде
Туристический ретропоезд прибывает на станцию в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Туристический ретропоезд прибывает на станцию в Великом Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России вписал в проект правил для туристических поездов право на две ошибки в билете, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости.
Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
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"Пассажир допускается к проезду при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, указанных в проездном документе (билете), включая перестановку местами соседних букв, или перестановку соседних цифр, или лишнюю вставленную букву, или лишнюю вставленную цифру, или пропущенную букву, или пропущенную цифру", - написано в проекте правил.
"При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе (билете)", - уточняется в тексте.
Действующие правила, по которым осуществляется перевозка во всех российских поездах дальнего следования, содержат такие же допущения.
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияОбщество
 
 
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