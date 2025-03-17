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Минтранс ввел запрет на курение и кальяны в турпоездах - РИА Новости, 17.03.2025
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22:22 17.03.2025 (обновлено: 22:23 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005600996.html
Минтранс ввел запрет на курение и кальяны в турпоездах
Минтранс ввел запрет на курение и кальяны в турпоездах - РИА Новости, 17.03.2025
Минтранс ввел запрет на курение и кальяны в турпоездах
Минтранс России учел в проекте правил для туристических поездов запрет на курение сигарет, вейпов и кальянов, следует из проекта министерства на официальном... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России учел в проекте правил для туристических поездов запрет на курение сигарет, вейпов и кальянов, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости. Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. "В вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, в том числе пользование устройствами, для потребления никотинсодержащей продукции (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) или использования кальянов", - говорится в проекте. Действующие правила, по которым осуществляется перевозка пассажиров во всех российских поездах дальнего следования, гласят, что в вагонах, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов. Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005600400.html
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россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество
Минтранс ввел запрет на курение и кальяны в турпоездах

Минтранс России учел в проекте правил для турпоездов запрет на курение и кальяны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИнтерьер купе туристического вагона "КультСамара" в составе фирменного поезда № 9/10 "Жигули" (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве
Интерьер купе туристического вагона КультСамара в составе фирменного поезда № 9/10 Жигули (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Интерьер купе туристического вагона "КультСамара" в составе фирменного поезда № 9/10 "Жигули" (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России учел в проекте правил для туристических поездов запрет на курение сигарет, вейпов и кальянов, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости.
Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
Интерьер купе туристического вагона КультСамара в составе фирменного поезда № 9/10 Жигули (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах
Вчера, 22:18
"В вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, в том числе пользование устройствами, для потребления никотинсодержащей продукции (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) или использования кальянов", - говорится в проекте.
Действующие правила, по которым осуществляется перевозка пассажиров во всех российских поездах дальнего следования, гласят, что в вагонах, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов.
Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
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