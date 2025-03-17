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Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах - РИА Новости, 17.03.2025
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22:18 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/mintrans-2005600400.html
Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах
Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах - РИА Новости, 17.03.2025
Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах
Минтранс России подготовил проект правил железнодорожных перевозок в туристических поездах, следует из проекта министерства на официальном портале для... РИА Новости, 17.03.2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России подготовил проект правил железнодорожных перевозок в туристических поездах, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов. Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно проекту, который изучило РИА Новости, там прописаны правила в части покупки и возврата билетов в турпоезда, документов для этого, посадки в поезд, услуг, касающихся экскурсионных программ, включения в состав тематических вагонов и так далее. "Проект приказа содержит нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования и пассажиров, других юридических и физических лиц. Правила регулируют условия перевозок пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту независимо от расстояния следования поезда и вида сообщения", - говорится в материалах к проекту. Документ представляет собой новый для российского законодательства порядок перевозки пассажиров в туристских поездах, содержащий положения об оформлении перевозки пассажиров в поездах, о посадке пассажиров в поездах, условиях проезда пассажиров, устанавливающий требования к оказанию услуг по перевозке пассажиров. Наряду с этим, правилами урегулированы вопросы прекращения поездки, перевозки пассажиров и багажа; порядок возврата денежных средств за неиспользованные билеты, особенности перевозок пассажиров с использованием электронных билетов. "Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулирования", - уточняется в информации к проекту. Вместе с тем, продолжается там, перевозчикам предоставляется возможность регулировать ряд правил нормами своих локальных правовых актов. В частности, перевозчику предоставлено право устанавливать ограничения по минимальному возрасту ребенка, который может быть перевезен в туристском поезде без сопровождения взрослого пассажира. Минтранс РФ пишет, что для дальнейшего развития внутреннего железнодорожного туризма правила являются актуальным, своевременным и востребованным отраслью железнодорожного транспорта нормативным правовым актом, направленным на устранение выявленного законодателем пробела в правовом регулировании туристских железнодорожных перевозок. Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
https://ria.ru/20250312/vagon-2004588086.html
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россия, ржд
Россия, РЖД
Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах

Минтранс России подготовил проект правил Ж/Д перевозок в турпоездах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИнтерьер купе туристического вагона "КультСамара" в составе фирменного поезда № 9/10 "Жигули" (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве
Интерьер купе туристического вагона КультСамара в составе фирменного поезда № 9/10 Жигули (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Интерьер купе туристического вагона "КультСамара" в составе фирменного поезда № 9/10 "Жигули" (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России подготовил проект правил железнодорожных перевозок в туристических поездах, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов.
Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно проекту, который изучило РИА Новости, там прописаны правила в части покупки и возврата билетов в турпоезда, документов для этого, посадки в поезд, услуг, касающихся экскурсионных программ, включения в состав тематических вагонов и так далее.
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"Проект приказа содержит нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования и пассажиров, других юридических и физических лиц. Правила регулируют условия перевозок пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту независимо от расстояния следования поезда и вида сообщения", - говорится в материалах к проекту.
Документ представляет собой новый для российского законодательства порядок перевозки пассажиров в туристских поездах, содержащий положения об оформлении перевозки пассажиров в поездах, о посадке пассажиров в поездах, условиях проезда пассажиров, устанавливающий требования к оказанию услуг по перевозке пассажиров.
Наряду с этим, правилами урегулированы вопросы прекращения поездки, перевозки пассажиров и багажа; порядок возврата денежных средств за неиспользованные билеты, особенности перевозок пассажиров с использованием электронных билетов.
"Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулирования", - уточняется в информации к проекту.
Вместе с тем, продолжается там, перевозчикам предоставляется возможность регулировать ряд правил нормами своих локальных правовых актов. В частности, перевозчику предоставлено право устанавливать ограничения по минимальному возрасту ребенка, который может быть перевезен в туристском поезде без сопровождения взрослого пассажира.
Минтранс РФ пишет, что для дальнейшего развития внутреннего железнодорожного туризма правила являются актуальным, своевременным и востребованным отраслью железнодорожного транспорта нормативным правовым актом, направленным на устранение выявленного законодателем пробела в правовом регулировании туристских железнодорожных перевозок.
Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
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