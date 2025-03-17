https://ria.ru/20250317/mintrans-2005600400.html

Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах

Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах - РИА Новости, 17.03.2025

Минтранс подготовил проект правил перевозок в турпоездах

Минтранс России подготовил проект правил железнодорожных перевозок в туристических поездах, следует из проекта министерства на официальном портале для... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T22:18:00+03:00

2025-03-17T22:18:00+03:00

2025-03-17T22:18:00+03:00

россия

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946378174_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6190f270ac747c79b2f846ec5f15dc4.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России подготовил проект правил железнодорожных перевозок в туристических поездах, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов. Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно проекту, который изучило РИА Новости, там прописаны правила в части покупки и возврата билетов в турпоезда, документов для этого, посадки в поезд, услуг, касающихся экскурсионных программ, включения в состав тематических вагонов и так далее. "Проект приказа содержит нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования и пассажиров, других юридических и физических лиц. Правила регулируют условия перевозок пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту независимо от расстояния следования поезда и вида сообщения", - говорится в материалах к проекту. Документ представляет собой новый для российского законодательства порядок перевозки пассажиров в туристских поездах, содержащий положения об оформлении перевозки пассажиров в поездах, о посадке пассажиров в поездах, условиях проезда пассажиров, устанавливающий требования к оказанию услуг по перевозке пассажиров. Наряду с этим, правилами урегулированы вопросы прекращения поездки, перевозки пассажиров и багажа; порядок возврата денежных средств за неиспользованные билеты, особенности перевозок пассажиров с использованием электронных билетов. "Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулирования", - уточняется в информации к проекту. Вместе с тем, продолжается там, перевозчикам предоставляется возможность регулировать ряд правил нормами своих локальных правовых актов. В частности, перевозчику предоставлено право устанавливать ограничения по минимальному возрасту ребенка, который может быть перевезен в туристском поезде без сопровождения взрослого пассажира. Минтранс РФ пишет, что для дальнейшего развития внутреннего железнодорожного туризма правила являются актуальным, своевременным и востребованным отраслью железнодорожного транспорта нормативным правовым актом, направленным на устранение выявленного законодателем пробела в правовом регулировании туристских железнодорожных перевозок. Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.

https://ria.ru/20250312/vagon-2004588086.html

https://ria.ru/20250306/bilety-2003454470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ржд