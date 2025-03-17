https://ria.ru/20250317/minoborony-2005460515.html
ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА
ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА
Российские военные нанесли удар по центру подготовки украинских специалистов по работе с дронами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:06:00+03:00
2025-03-17T12:06:00+03:00
2025-03-17T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по центру подготовки украинских специалистов по работе с дронами, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, центру подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Кроме того, Вооруженные силы России ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 177 беспилотников противника.Утром в понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают дроны.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250305/podpole-2003183050.html
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА
Минобороны: ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА