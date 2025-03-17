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ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
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12:06 17.03.2025 (обновлено: 13:04 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/minoborony-2005460515.html
ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА
ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА
Российские военные нанесли удар по центру подготовки украинских специалистов по работе с дронами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:06:00+03:00
2025-03-17T13:04:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
киевская область
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по центру подготовки украинских специалистов по работе с дронами, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, центру подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Кроме того, Вооруженные силы России ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 177 беспилотников противника.Утром в понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают дроны.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250305/podpole-2003183050.html
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, киевская область, сергей лебедев
Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Киевская область, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА

Минобороны: ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов ВСУ по БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФОперативно-тактический комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Оперативно-тактический комплекс "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по центру подготовки украинских специалистов по работе с дронами, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, центру подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
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Кроме того, Вооруженные силы России ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.
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Утром в понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают дроны.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаКиевская областьСергей Лебедев
 
 
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