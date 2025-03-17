https://ria.ru/20250317/mina-2005515735.html

При детонации мины в Белгородской области пострадал мужчина

При детонации мины в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 17.03.2025

При детонации мины в Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины "колокольчик" в селе Ясные Зори Белгородского района, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:36:00+03:00

2025-03-17T15:36:00+03:00

2025-03-17T15:36:00+03:00

белгородский район

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины "колокольчик" в селе Ясные Зори Белгородского района, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Ясные Зори мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины "колокольчик". Бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20250317/bespilotnik-2005464805.html

https://ria.ru/20250316/ataka-2005366732.html

белгородский район

белгородская область

харьковская область

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белгородский район, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, происшествия