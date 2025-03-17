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В Испании ответили на жалобы российских "оппозиционеров" о легализации
В Испании ответили на жалобы российских "оппозиционеров" о легализации - РИА Новости, 17.03.2025
В Испании ответили на жалобы российских "оппозиционеров" о легализации
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в ответ на жалобу российских "оппозиционеров", которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:37:00+03:00
2025-03-17T19:37:00+03:00
2025-03-17T19:37:00+03:00
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МАДРИД, 17 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в ответ на жалобу российских "оппозиционеров", которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь обвиняют Мадрид в невыполнении обещания, заявил, что вопросы предоставления убежища в королевстве рассматриваются в индивидуальном порядке. "Процедуры предоставления защиты лицам, нуждающимся в защите со стороны Испании, хорошо известны. Эти процедуры носят индивидуальный характер, и все случаи рассматриваются в каждом конкретном случае", - сказал министр по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС. Ранее газета Pais заявила, что власти Испании до сих пор не упростили процесс легализации для группы из 65 российских "оппозиционеров", которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь обвиняют Мадрид в невыполнении обещания. Источник в МИД королевства опроверг наличие подобных "договоренностей", а миграционная служба уже отказала ряду просителей в убежище. В результате большинство "оппозиционеров" остаются в подвешенном состоянии, не имея возможности официально работать, арендовать жильё на длительный срок или покинуть территорию Испании.
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в мире, испания, мадрид, хосе мануэль альбарес, евросоюз
В мире, Испания, Мадрид, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз
В Испании ответили на жалобы российских "оппозиционеров" о легализации
МИД Испании: вопросы предоставления убежища в стране рассматривают индивидуально