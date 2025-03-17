МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области
МИД: Россия связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения", — отметил дипломат.
Посол подчеркнул, что данные по наемникам, которые МИД получает от следственных органов и военных подразделений, направляют странам, которые "хотели бы отреагировать на беспредел и наемничество их граждан".
"Есть государства, которые обращаются к нам с просьбой передать данные о наемниках, и они намерены предпринимать действия по отношению к ним. <...> Есть страны, которые стремятся всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют", — заключил Мирошник.
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Накануне координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки со спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь России.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
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Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.