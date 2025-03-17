Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 17.03.2025 (обновлено: 14:31 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/mid-2005438696.html
МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области
МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области
Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:40:00+03:00
2025-03-17T14:31:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
родион мирошник
россия
обсе
украина
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24"."У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения", — отметил дипломат.Посол подчеркнул, что данные по наемникам, которые МИД получает от следственных органов и военных подразделений, направляют странам, которые "хотели бы отреагировать на беспредел и наемничество их граждан"."Есть государства, которые обращаются к нам с просьбой передать данные о наемниках, и они намерены предпринимать действия по отношению к ним. &lt;...&gt; Есть страны, которые стремятся всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют", — заключил Мирошник.Накануне координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки со спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь России.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250317/svo-2005418131.html
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
курская область
россия
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, родион мирошник, россия, обсе, украина, безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, сергей лебедев, сумская область, нато
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Россия, ОБСЕ, Украина, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Сумская область, НАТО
МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области

МИД: Россия связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения", — отметил дипломат.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Курской области
08:23
Посол подчеркнул, что данные по наемникам, которые МИД получает от следственных органов и военных подразделений, направляют странам, которые "хотели бы отреагировать на беспредел и наемничество их граждан".
"Есть государства, которые обращаются к нам с просьбой передать данные о наемниках, и они намерены предпринимать действия по отношению к ним. <...> Есть страны, которые стремятся всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют", — заключил Мирошник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
НАТО решила воевать с Россией до последнего
Вчера, 11:43
Накануне координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки со спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь России.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРодион МирошникРоссияОБСЕУкраинаБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевСумская областьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала