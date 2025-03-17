https://ria.ru/20250317/mid-2005438696.html

МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области

МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области

Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:40:00+03:00

2025-03-17T10:40:00+03:00

2025-03-17T14:31:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

родион мирошник

россия

обсе

украина

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24"."У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения", — отметил дипломат.Посол подчеркнул, что данные по наемникам, которые МИД получает от следственных органов и военных подразделений, направляют странам, которые "хотели бы отреагировать на беспредел и наемничество их граждан"."Есть государства, которые обращаются к нам с просьбой передать данные о наемниках, и они намерены предпринимать действия по отношению к ним. <...> Есть страны, которые стремятся всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют", — заключил Мирошник.Накануне координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки со спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь России.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

https://ria.ru/20250317/svo-2005418131.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

курская область

россия

украина

сумская область

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