https://ria.ru/20250317/mid-2005427745.html

Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине

Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025

Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения СМИ о планах Лондона направить миротворцев на Украину, указав, что... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:51:00+03:00

2025-03-17T09:51:00+03:00

2025-03-17T09:51:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения СМИ о планах Лондона направить миротворцев на Украину, указав, что страна в космос никого отправить не может. Ранее газета Times со ссылкой на источник сообщила, что Великобритания планирует разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. Комментируя это, Захарова заявила, что "Британия же не может разместить космонавтов в космосе или космическую станцию, не может разместить атомоход в Арктике". "Даже клиники передовые не может разместить на своей территории", - добавила она. "Империя проиграла научно техническую революцию в 20 веке и эксплуатирует "карету прошлого" - интриги, колониализм и пиратство с воровством. Далеко в этом экипаже не уехать", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398218.html

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