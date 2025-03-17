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Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
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09:51 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/mid-2005427745.html
Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине
Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения СМИ о планах Лондона направить миротворцев на Украину, указав, что... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:51:00+03:00
2025-03-17T09:51:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения СМИ о планах Лондона направить миротворцев на Украину, указав, что страна в космос никого отправить не может. Ранее газета Times со ссылкой на источник сообщила, что Великобритания планирует разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. Комментируя это, Захарова заявила, что "Британия же не может разместить космонавтов в космосе или космическую станцию, не может разместить атомоход в Арктике". "Даже клиники передовые не может разместить на своей территории", - добавила она. "Империя проиграла научно техническую революцию в 20 веке и эксплуатирует "карету прошлого" - интриги, колониализм и пиратство с воровством. Далеко в этом экипаже не уехать", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398218.html
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в мире, украина, россия, лондон, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Лондон, Мария Захарова
Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине

Захарова раскритиковала планы Лондона разместить миротворцев на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения СМИ о планах Лондона направить миротворцев на Украину, указав, что страна в космос никого отправить не может.
Ранее газета Times со ссылкой на источник сообщила, что Великобритания планирует разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину
01:17
Комментируя это, Захарова заявила, что "Британия же не может разместить космонавтов в космосе или космическую станцию, не может разместить атомоход в Арктике". "Даже клиники передовые не может разместить на своей территории", - добавила она.
"Империя проиграла научно техническую революцию в 20 веке и эксплуатирует "карету прошлого" - интриги, колониализм и пиратство с воровством. Далеко в этом экипаже не уехать", - заключила Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине
09:39
 
В миреУкраинаРоссияЛондонМария Захарова
 
 
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