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Умер актер Виталий Мещеряков - РИА Новости, 17.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:49 17.03.2025 (обновлено: 20:36 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/mescheryakov-2005584640.html
Умер актер Виталий Мещеряков
Умер актер Виталий Мещеряков - РИА Новости, 17.03.2025
Умер актер Виталий Мещеряков
Российский актер театра и кино Виталий Мещеряков умер на 58-м году жизни, сообщил Мичуринский драматический театр на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 17.03.2025
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культура
происшествия
виталий мещеряков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский актер театра и кино Виталий Мещеряков умер на 58-м году жизни, сообщил Мичуринский драматический театр на своей странице "ВКонтакте"."После тяжелой болезни умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года", — говорится в публикации.Отмечается, что смерть наступила накануне, 16 марта. Прощание состоится 18 марта, в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре. Мещерякова похоронят на городском кладбище.Среди известных постановок с участием Мещерякова театр выделяет "Вишневый сад", "Грозу", "Когда Спящий проснется", "Приключения Фунтика" и многие другие. Актер также снимался в телесериалах "Москва. Три вокзала" и "Мент в законе".
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происшествия, виталий мещеряков
Культура, Происшествия, Виталий Мещеряков
Умер актер Виталий Мещеряков

Актер из сериала "Москва. Три вокзала" Виталий Мещеряков умер в возрасте 57 лет

© Фото : Мичуринский драматический театр/ВКонтактеВиталий Мещеряков
Виталий Мещеряков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Мичуринский драматический театр/ВКонтакте
Виталий Мещеряков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский актер театра и кино Виталий Мещеряков умер на 58-м году жизни, сообщил Мичуринский драматический театр на своей странице "ВКонтакте".
"После тяжелой болезни умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года", — говорится в публикации.
Отмечается, что смерть наступила накануне, 16 марта. Прощание состоится 18 марта, в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре. Мещерякова похоронят на городском кладбище.
Среди известных постановок с участием Мещерякова театр выделяет "Вишневый сад", "Грозу", "Когда Спящий проснется", "Приключения Фунтика" и многие другие. Актер также снимался в телесериалах "Москва. Три вокзала" и "Мент в законе".
 
КультураПроисшествияВиталий Мещеряков
 
 
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