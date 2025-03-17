https://ria.ru/20250317/mescheryakov-2005584640.html

Умер актер Виталий Мещеряков

Умер актер Виталий Мещеряков - РИА Новости, 17.03.2025

Умер актер Виталий Мещеряков

Российский актер театра и кино Виталий Мещеряков умер на 58-м году жизни, сообщил Мичуринский драматический театр на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:49:00+03:00

2025-03-17T19:49:00+03:00

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культура

происшествия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский актер театра и кино Виталий Мещеряков умер на 58-м году жизни, сообщил Мичуринский драматический театр на своей странице "ВКонтакте"."После тяжелой болезни умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года", — говорится в публикации.Отмечается, что смерть наступила накануне, 16 марта. Прощание состоится 18 марта, в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре. Мещерякова похоронят на городском кладбище.Среди известных постановок с участием Мещерякова театр выделяет "Вишневый сад", "Грозу", "Когда Спящий проснется", "Приключения Фунтика" и многие другие. Актер также снимался в телесериалах "Москва. Три вокзала" и "Мент в законе".

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, виталий мещеряков