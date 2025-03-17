https://ria.ru/20250317/mchs-2005560574.html

Из Суджанского района эвакуировали 465 человек

Из Суджанского района эвакуировали 465 человек - РИА Новости, 17.03.2025

Из Суджанского района эвакуировали 465 человек

Спасатели МЧС России эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:23:00+03:00

2025-03-17T18:23:00+03:00

2025-03-17T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Совместными усилиями сотрудников МЧС, Минобороны России и других структур вывезены 465 человек, 42 из них — за последние сутки", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что спасатели сопровождают граждан в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, а также в поиске родных и близких."В регионе организована работа 88 пунктов временного размещения. Решены вопросы всестороннего обеспечения курян, в том числе оказания медицинской и психологической помощи. Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", — резюмировал представитель ведомства.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения пересекли линию государственной границы и вышли в Сумскую область.Глава государства подчеркнул, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005527141.html

https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html

суджанский район

курская область

россия

сумская область

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация жителей Суджанского района Курской области сотрудниками МЧС Спасатели эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек, 42 из них – за последние сутки, сообщили в МЧС. 2025-03-17T18:23 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, сумская область