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Из Суджанского района эвакуировали 465 человек - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 17.03.2025 (обновлено: 20:19 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/mchs-2005560574.html
Из Суджанского района эвакуировали 465 человек
Из Суджанского района эвакуировали 465 человек - РИА Новости, 17.03.2025
Из Суджанского района эвакуировали 465 человек
Спасатели МЧС России эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:23:00+03:00
2025-03-17T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Совместными усилиями сотрудников МЧС, Минобороны России и других структур вывезены 465 человек, 42 из них — за последние сутки", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что спасатели сопровождают граждан в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, а также в поиске родных и близких."В регионе организована работа 88 пунктов временного размещения. Решены вопросы всестороннего обеспечения курян, в том числе оказания медицинской и психологической помощи. Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", — резюмировал представитель ведомства.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения пересекли линию государственной границы и вышли в Сумскую область.Глава государства подчеркнул, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005527141.html
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суджанский район
курская область
россия
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Эвакуация жителей Суджанского района Курской области сотрудниками МЧС
Спасатели эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек, 42 из них – за последние сутки, сообщили в МЧС.
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суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область
Из Суджанского района эвакуировали 465 человек

МЧС: из Суджанского района Курской области эвакуировали 465 человек

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Совместными усилиями сотрудников МЧС, Минобороны России и других структур вывезены 465 человек, 42 из них — за последние сутки", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что спасатели сопровождают граждан в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, а также в поиске родных и близких.
«
"В регионе организована работа 88 пунктов временного размещения. Решены вопросы всестороннего обеспечения курян, в том числе оказания медицинской и психологической помощи. Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", — резюмировал представитель ведомства.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения пересекли линию государственной границы и вышли в Сумскую область.
Глава государства подчеркнул, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияСумская область
 
 
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