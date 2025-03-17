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Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов - РИА Новости, 17.03.2025
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04:03 17.03.2025 (обновлено: 07:54 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/mask-2005403735.html
Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов
Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов - РИА Новости, 17.03.2025
Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов
Американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T04:03:00+03:00
2025-03-17T07:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю. "Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и президентом США Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос. Мы благодарны им за то, что они находятся на своем посту", - заявил на видео Уилмор. Его поддержала коллега Уильямс, выразив надежду на скорое возвращение домой. Маск опубликовал видео с ними на своей странице в социальной сети X и сопроводил его эмодзи в виде сердечек и ракет. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС. К МКС 16 марта пристыковался космический корабль Crew Dragon, в состав команды которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.
https://ria.ru/20250221/mask-2000682777.html
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космос - риа наука, сша, земля, барри уилмор, илон маск, дональд трамп, наса, в мире
Космос - РИА Наука, США, Земля, Барри Уилмор, Илон Маск, Дональд Трамп, НАСА, В мире
Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Маск разместил видео с благодарностью от застрявших на МКС астронавтов

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.
"Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и президентом США Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос. Мы благодарны им за то, что они находятся на своем посту", - заявил на видео Уилмор. Его поддержала коллега Уильямс, выразив надежду на скорое возвращение домой.
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Маск опубликовал видео с ними на своей странице в социальной сети X и сопроводил его эмодзи в виде сердечек и ракет.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.
К МКС 16 марта пристыковался космический корабль Crew Dragon, в состав команды которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.
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