https://ria.ru/20250317/mask-2005403735.html

Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов - РИА Новости, 17.03.2025

Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T04:03:00+03:00

2025-03-17T04:03:00+03:00

2025-03-17T07:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю. "Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и президентом США Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос. Мы благодарны им за то, что они находятся на своем посту", - заявил на видео Уилмор. Его поддержала коллега Уильямс, выразив надежду на скорое возвращение домой. Маск опубликовал видео с ними на своей странице в социальной сети X и сопроводил его эмодзи в виде сердечек и ракет. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС. К МКС 16 марта пристыковался космический корабль Crew Dragon, в состав команды которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.

https://ria.ru/20250221/mask-2000682777.html

https://ria.ru/20250308/trump-2003858580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, сша, земля, барри уилмор, илон маск, дональд трамп, наса, в мире