Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов
Маск разместил видео с благодарностью от застрявших на МКС астронавтов
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.
"Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и президентом США Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос. Мы благодарны им за то, что они находятся на своем посту", - заявил на видео Уилмор. Его поддержала коллега Уильямс, выразив надежду на скорое возвращение домой.
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Маск опубликовал видео с ними на своей странице в социальной сети X и сопроводил его эмодзи в виде сердечек и ракет.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.
К МКС 16 марта пристыковался космический корабль Crew Dragon, в состав команды которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.
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