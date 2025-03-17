https://ria.ru/20250317/mask--2005579057.html
Илон Маск рассказал, когда человек впервые ступит на Марс
Илон Маск рассказал, когда человек впервые ступит на Марс - РИА Новости, 17.03.2025
Илон Маск рассказал, когда человек впервые ступит на Марс
Американский предприниматель и директор космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через 5-7 лет. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:22:00+03:00
2025-03-17T19:22:00+03:00
2025-03-17T19:22:00+03:00
марс
земля
россия
илон маск
кирилл дмитриев
spacex
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9e8b3435b7d04e9fa587ce3b17b21b94.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и директор космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через 5-7 лет. "Да, это произойдет во время второго или третьего стартового окна Земля-Марс (наиболее подходящий для запуска миссии временной период - ред.), то есть, грубо говоря, через 5-7 лет", - ответил Маск в соцсети X на утверждение пользователя, что человечество заселит Марс. По словам Маска, главным вопросом колонизации Марса будет то, достаточно ли технологического развития Земли, чтобы человечество было способно поддерживать жизнь и развиваться на Марсе независимо от родной планеты. Если же нет, человек не сможет закрепиться на новой планете, заключил Маск, отметив, что необходимо делать все возможное для того, чтобы как можно дольше удерживать открытым "окно возможностей" исследования Марса. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. В декабре 2024 года Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.
https://ria.ru/20250315/mask-2005199831.html
https://ria.ru/20250225/mars-2001573752.html
марс
земля
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d853d6ca9d0a299cd09b74171b0a9c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марс, земля, россия, илон маск, кирилл дмитриев, spacex, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Марс, Земля, Россия, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, SpaceX, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Илон Маск рассказал, когда человек впервые ступит на Марс
Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через 5-7 лет