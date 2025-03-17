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В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 17.03.2025 (обновлено: 11:31 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html
В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине
В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине - РИА Новости, 17.03.2025
В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине
Западные "миротворцы" на Украине рискуют стать законной целью для российских военных, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:42:00+03:00
2025-03-17T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные "миротворцы" на Украине рискуют стать законной целью для российских военных, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. "Ситуация с европейскими "миротворческими" силами проста. Если они входят в страну, где идет война (прекращение огня не равно мир), без мандата ООН, они становятся законными целями в этой войне", — говорится в публикации. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы. В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине интервенцией и призвал помнить, чем закончилась для европейских войск их пребывание в Одессе более ста лет назад.
https://ria.ru/20250317/filippo-2005422317.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Россия
В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине

Профессор Малинен: западные военные на Украине станут законной целью для России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro
Подбитая американская бронемашина MaxxPro - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подбитая американская бронемашина MaxxPro. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные "миротворцы" на Украине рискуют стать законной целью для российских военных, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

"Ситуация с европейскими "миротворческими" силами проста. Если они входят в страну, где идет война (прекращение огня не равно мир), без мандата ООН, они становятся законными целями в этой войне", — говорится в публикации.
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В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине интервенцией и призвал помнить, чем закончилась для европейских войск их пребывание в Одессе более ста лет назад.
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