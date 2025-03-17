https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html

В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине

В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине - РИА Новости, 17.03.2025

В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине

Западные "миротворцы" на Украине рискуют стать законной целью для российских военных, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:42:00+03:00

2025-03-17T09:42:00+03:00

2025-03-17T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные "миротворцы" на Украине рискуют стать законной целью для российских военных, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. "Ситуация с европейскими "миротворческими" силами проста. Если они входят в страну, где идет война (прекращение огня не равно мир), без мандата ООН, они становятся законными целями в этой войне", — говорится в публикации. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы. В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине интервенцией и призвал помнить, чем закончилась для европейских войск их пребывание в Одессе более ста лет назад.

https://ria.ru/20250317/filippo-2005422317.html

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