В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине

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Профессор Малинен: западные военные на Украине станут законной целью для России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro
Подбитая американская бронемашина MaxxPro. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные "миротворцы" на Украине рискуют стать законной целью для российских военных, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Ситуация с европейскими "миротворческими" силами проста. Если они входят в страну, где идет война (прекращение огня не равно мир), без мандата ООН, они становятся законными целями в этой войне", — говорится в публикации.
"Ситуация с европейскими "миротворческими" силами проста. Если они входят в страну, где идет война (прекращение огня не равно мир), без мандата ООН, они становятся законными целями в этой войне", — говорится в публикации.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы.
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине интервенцией и призвал помнить, чем закончилась для европейских войск их пребывание в Одессе более ста лет назад.
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине интервенцией и призвал помнить, чем закончилась для европейских войск их пребывание в Одессе более ста лет назад.