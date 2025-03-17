Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России
Риттер: Россия будет воспринимать войска НАТО на Украине как врагов
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Войска НАТО на Украине могут стать законной целью для России, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "союзные силы" могут прибыть на территорию Украины без ведома России.
"Союзные войска или миротворцы? Слова имеют значение. Потому что силы союзников являются непосредственными участниками боевых действий и будут рассматриваться Россией именно так", — написал Риттер.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.