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Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 17.03.2025 (обновлено: 17:26 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/makron-2005533525.html
Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России
Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России - РИА Новости, 17.03.2025
Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России
Войска НАТО на Украине могут стать законной целью для России, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:53:00+03:00
2025-03-17T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
кир стармер
нато
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Войска НАТО на Украине могут стать законной целью для России, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "союзные силы" могут прибыть на территорию Украины без ведома России."Союзные войска или миротворцы? Слова имеют значение. Потому что силы союзников являются непосредственными участниками боевых действий и будут рассматриваться Россией именно так", — написал Риттер.В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России

Риттер: Россия будет воспринимать войска НАТО на Украине как врагов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Войска НАТО на Украине могут стать законной целью для России, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "союзные силы" могут прибыть на территорию Украины без ведома России.
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"Союзные войска или миротворцы? Слова имеют значение. Потому что силы союзников являются непосредственными участниками боевых действий и будут рассматриваться Россией именно так", — написал Риттер.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронКир СтармерНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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