https://ria.ru/20250317/makron-2005533525.html

Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России

Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России - РИА Новости, 17.03.2025

Макрону вынесли предупреждение после дерзких слов о России

Войска НАТО на Украине могут стать законной целью для России, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:53:00+03:00

2025-03-17T16:53:00+03:00

2025-03-17T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Войска НАТО на Украине могут стать законной целью для России, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "союзные силы" могут прибыть на территорию Украины без ведома России."Союзные войска или миротворцы? Слова имеют значение. Потому что силы союзников являются непосредственными участниками боевых действий и будут рассматриваться Россией именно так", — написал Риттер.В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)