https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html

В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине

В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025

В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине

Первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:39:00+03:00

2025-03-17T09:39:00+03:00

2025-03-17T09:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

эммануэль макрон

сергей лавров

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. "В данном случае, такие страны как Франция, Англия, никак миротворцами не могут быть, так как не являются нейтральной стороной в конфликте между Россией и Украиной. Они хотят контролировать нарушение огня не с обеих сторон, а только со стороны России, поэтому идея Макрона и ему подобных о миротворцах примитивна", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, размещение миротворческого контингента допустимо только при согласии двух сторон конфликта: России и Украины. "Если они все-таки отправят своих миротворцев на Украину, без согласования с Россией, то пусть знают, что их военные при пересечении украинской границы автоматически становятся законной целью", - сказал Цеков. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире