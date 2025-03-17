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В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html
В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине
В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине
Первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:39:00+03:00
2025-03-17T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. "В данном случае, такие страны как Франция, Англия, никак миротворцами не могут быть, так как не являются нейтральной стороной в конфликте между Россией и Украиной. Они хотят контролировать нарушение огня не с обеих сторон, а только со стороны России, поэтому идея Макрона и ему подобных о миротворцах примитивна", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, размещение миротворческого контингента допустимо только при согласии двух сторон конфликта: России и Украины. "Если они все-таки отправят своих миротворцев на Украину, без согласования с Россией, то пусть знают, что их военные при пересечении украинской границы автоматически становятся законной целью", - сказал Цеков. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
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украина, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине

Цеков назвал идею Макрона о размещении миротворцев на Украине примитивной

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине.
Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну
08:00
"В данном случае, такие страны как Франция, Англия, никак миротворцами не могут быть, так как не являются нейтральной стороной в конфликте между Россией и Украиной. Они хотят контролировать нарушение огня не с обеих сторон, а только со стороны России, поэтому идея Макрона и ему подобных о миротворцах примитивна", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, размещение миротворческого контингента допустимо только при согласии двух сторон конфликта: России и Украины.
"Если они все-таки отправят своих миротворцев на Украину, без согласования с Россией, то пусть знают, что их военные при пересечении украинской границы автоматически становятся законной целью", - сказал Цеков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
НАТО решила воевать с Россией до последнего
Вчера, 11:43
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
15 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЭммануэль МакронСергей ЛавровДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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