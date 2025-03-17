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"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта - РИА Новости, 17.03.2025
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02:29 17.03.2025 (обновлено: 11:15 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/makgregor-2005401412.html
"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта
"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта - РИА Новости, 17.03.2025
"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта
Полное прекращение поддержки Украины со стороны США и вывод всех американских сил продемонстрирует России, что Соединенные Штаты хотят заключить мир, заявил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:29:00+03:00
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украина
россия
сша
владимир путин
нато
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Полное прекращение поддержки Украины со стороны США и вывод всех американских сил продемонстрирует России, что Соединенные Штаты хотят заключить мир, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину. Если мы это сделаем, НАТО последует за нами. Это наверняка покажет России, что мы серьезно нацелены на мир", — сказал он.Аналитик отметил, что опасения России по поводу продолжения конфликта после заключения перемирия обоснованны, и Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы Киев не смог возобновить боевые действия после достижения соглашения."Опасение России заключается в том, что украинский режим и его неонацистские последователи будут использовать все возможности, чтобы продолжить воевать. Тогда в чем смысл прекращения огня, если они просто восполнят потери, пополнят запасы и продолжат? Все довольно очевидно", — заключил Макгрегор.Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов откликнуться на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое можно продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.Российский лидер также неоднократно говорил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005341972.html
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украина, россия, сша, владимир путин, нато
Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО
"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта

Макгрегор: США должны полностью прекратить поддержку Украины и вывести свои силы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Полное прекращение поддержки Украины со стороны США и вывод всех американских сил продемонстрирует России, что Соединенные Штаты хотят заключить мир, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину. Если мы это сделаем, НАТО последует за нами. Это наверняка покажет России, что мы серьезно нацелены на мир", — сказал он.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Уиткофф оценил ход переговоров России и США по Украине
Вчера, 16:12
Аналитик отметил, что опасения России по поводу продолжения конфликта после заключения перемирия обоснованны, и Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы Киев не смог возобновить боевые действия после достижения соглашения.
"Опасение России заключается в том, что украинский режим и его неонацистские последователи будут использовать все возможности, чтобы продолжить воевать. Тогда в чем смысл прекращения огня, если они просто восполнят потери, пополнят запасы и продолжат? Все довольно очевидно", — заключил Макгрегор.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф
Вчера, 16:15
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов откликнуться на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое можно продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
Российский лидер также неоднократно говорил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
НАТО решила воевать с Россией до последнего
Вчера, 11:43
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
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