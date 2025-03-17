https://ria.ru/20250317/makgregor-2005401412.html

"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта

"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта - РИА Новости, 17.03.2025

"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта

Полное прекращение поддержки Украины со стороны США и вывод всех американских сил продемонстрирует России, что Соединенные Штаты хотят заключить мир, заявил... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T02:29:00+03:00

2025-03-17T02:29:00+03:00

2025-03-17T11:15:00+03:00

украина

россия

сша

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002919784_106:0:3109:1689_1920x0_80_0_0_3f87d2e8ea234a6e67aaacb08fefbf31.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Полное прекращение поддержки Украины со стороны США и вывод всех американских сил продемонстрирует России, что Соединенные Штаты хотят заключить мир, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину. Если мы это сделаем, НАТО последует за нами. Это наверняка покажет России, что мы серьезно нацелены на мир", — сказал он.Аналитик отметил, что опасения России по поводу продолжения конфликта после заключения перемирия обоснованны, и Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы Киев не смог возобновить боевые действия после достижения соглашения."Опасение России заключается в том, что украинский режим и его неонацистские последователи будут использовать все возможности, чтобы продолжить воевать. Тогда в чем смысл прекращения огня, если они просто восполнят потери, пополнят запасы и продолжат? Все довольно очевидно", — заключил Макгрегор.Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов откликнуться на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое можно продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.Российский лидер также неоднократно говорил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250316/ukraina-2005341972.html

https://ria.ru/20250316/konflikt-2005342505.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, владимир путин, нато