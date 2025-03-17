"Покажем России": в США назвали неожиданное условие завершения конфликта
Макгрегор: США должны полностью прекратить поддержку Украины и вывести свои силы
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Полное прекращение поддержки Украины со стороны США и вывод всех американских сил продемонстрирует России, что Соединенные Штаты хотят заключить мир, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Аналитик отметил, что опасения России по поводу продолжения конфликта после заключения перемирия обоснованны, и Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы Киев не смог возобновить боевые действия после достижения соглашения.
"Опасение России заключается в том, что украинский режим и его неонацистские последователи будут использовать все возможности, чтобы продолжить воевать. Тогда в чем смысл прекращения огня, если они просто восполнят потери, пополнят запасы и продолжат? Все довольно очевидно", — заключил Макгрегор.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов откликнуться на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое можно продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
Российский лидер также неоднократно говорил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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