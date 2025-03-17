https://ria.ru/20250317/magate-2005531466.html

Россия вряд ли пойдет на эксперименты с ротацией МАГАТЭ, заявил Ульянов

Россия вряд ли пойдет на эксперименты с ротацией МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 17.03.2025

Россия вряд ли пойдет на эксперименты с ротацией МАГАТЭ, заявил Ульянов

Российская сторона вряд ли снова пойдет на "эксперименты" с ротацией сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) через украинскую территорию, учитывая... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:41:00+03:00

2025-03-17T16:41:00+03:00

2025-03-17T16:42:00+03:00

россия

вена

украина

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская сторона вряд ли снова пойдет на "эксперименты" с ротацией сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) через украинскую территорию, учитывая опасность маршрута, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "С учетом пожеланий секретариата Агентства (МАГАТЭ) мы дали еще один шанс украинской стороне, согласились на ротацию 12 февраля, и эта ротация была пущена под откос самым жестоким образом с использованием тяжелых вооружений против автоколонны. Повторять такие эксперименты, честно говоря, я думаю, мы не будем готовы", - сказал он, выступая в пресс-центре медиагруппы МИА "Россия сегодня". Как отметил Ульянов, в декабре 2024 года российская сторона уже заявляла, что для доставки сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС придется использовать альтернативные маршруты, если ротация через украинскую территорию будет представляться опасной. Ранее Ульянов заявлял, что маршрут ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через российскую территорию может стать единственным, так как Украина неблагонадежна. В начале марта госкорпорация "Росатом" сообщила, что маршрут для очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые проходил по территории РФ. Безопасность ротации была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ, сообщила госкорпорация "Росатом".

https://ria.ru/20250307/magate-2003545695.html

https://ria.ru/20250301/zaes-2002505564.html

россия

вена

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россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"