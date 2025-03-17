https://ria.ru/20250317/lizing-2005209555.html

Не менее 18 млрд рублей льготного лизинга получит малый бизнес до 2030 года

Не менее 18 млрд рублей льготного лизинга получит малый бизнес до 2030 года - РИА Новости, 17.03.2025

Не менее 18 млрд рублей льготного лизинга получит малый бизнес до 2030 года

Корпорация МСП запустила новые продукты льготного лизингового финансирования для малого бизнеса, до 2030 года эта сфера получит не менее 18 миллиардов рублей... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:00:00+03:00

2025-03-17T09:00:00+03:00

2025-03-17T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Корпорация МСП запустила новые продукты льготного лизингового финансирования для малого бизнеса, до 2030 года эта сфера получит не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования в рамках федпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба института развития.Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг."Льготный лизинг в совокупности с другими инструментами развития позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году мы сфокусировали наши лизинговые продукты на экономике предложения, а именно – обрабатывающих производствах и легкой промышленности. При этом новые регионы продолжают оставаться в числе приоритетных направлений по развитию сегмента МСП, поэтому для них действуют дополнительные преференции – кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна компаниям в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. В новых продуктах мы сохранили низкие ставки – 6% для российского оборудования и 8% – зарубежного", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он отметил, что новые продукты льготного лизинга для обрабатывающей и легкой промышленности позволят малому бизнесу закупить новое оборудование для расширения или модернизации производств, обновления технической базы, а также наращивания номенклатуры выпускаемой продукции."Обрабатывающие компании таким образом смогут активнее включаться в проекты по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, а предприятия легпрома – продолжить свою работу и рост в контексте необходимости сохранения и развития отечественных брендов", - подчеркнул Исаевич.Предприятиям обрабатывающей промышленности доступно льготное лизинговое финансирование на сумму от 5 до 50 миллионов рублей, срок лизинга – от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж – от 20% стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга – от 3 миллионов рублей.Для предприятий легкой промышленности доступен льготный лизинг на сумму от 3 до 50 миллионов рублей, срок лизинга также составит от 13 до 36 месяцев, и авансовый платеж – от 20% от стоимости предмета лизинга. При этом минимальная стоимость предмета лизинга – от 0,5 миллиона рублей.Чтобы льготными лизинговыми продуктами воспользовался именно малый бизнес, а не компания, входящая в крупную структуру, среди дополнительных требований для обрабатывающей и легкой промышленности определены срок фактического ведения деятельности более 24 месяцев и объем дохода предпринимателя и лиц, входящих в одну группу с ним, не более 2 миллиардов рублей.Микро- и малые предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут приобрести оборудование в лизинг на сумму от 1 до 50 миллионов рублей со сроком лизинга от 13 до 36 месяцев и авансовым платежом от 15% от стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга – от 0,5 миллиона рублей.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область