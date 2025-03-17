https://ria.ru/20250317/livan-2005567476.html
Президент Ливана дал армии новые указания
Президент Ливана дал армии новые указания - РИА Новости, 17.03.2025
Президент Ливана дал армии новые указания
Президент Ливана Джозеф Аун дал указание армии наносить ответные удары по источникам огня в случае обстрелов со стороны Сирии, сообщает пресс-служба президента. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:48:00+03:00
2025-03-17T18:48:00+03:00
2025-03-17T18:48:00+03:00
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун дал указание армии наносить ответные удары по источникам огня в случае обстрелов со стороны Сирии, сообщает пресс-служба президента. "То, что происходит на восточных и северо-восточных границах, не может так продолжаться, и мы не допустим этого. Я дал указания армии Ливана наносить ответные удары по источникам огня",- цитирует слова президента его канцелярия. Ливанские СМИ в воскресенье сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошло столкновение с бойцами военного крыла одного из ливанских кланов. В результате были убиты трое сирийских боевиков. После ряд ливанских приграничных поселений подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Сирии. Командование армии Ливана заявило, что источники огня подавлены ответными ударами.
https://ria.ru/20250317/siriya-2005401127.html
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в мире, ливан, сирия, джозеф аун, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Джозеф Аун, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Президент Ливана дал армии новые указания
Президент Ливана Аун приказал армии наносить ответные удары по источникам огня
БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун дал указание армии наносить ответные удары по источникам огня в случае обстрелов со стороны Сирии, сообщает пресс-служба президента.
"То, что происходит на восточных и северо-восточных границах, не может так продолжаться, и мы не допустим этого. Я дал указания армии Ливана наносить ответные удары по источникам огня",- цитирует слова президента его канцелярия.
Ливанские СМИ в воскресенье сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошло столкновение с бойцами военного крыла одного из ливанских кланов. В результате были убиты трое сирийских боевиков. После ряд ливанских приграничных поселений подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Сирии. Командование армии Ливана заявило, что источники огня подавлены ответными ударами.