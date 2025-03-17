https://ria.ru/20250317/livan-2005567476.html

Президент Ливана дал армии новые указания

Президент Ливана дал армии новые указания - РИА Новости, 17.03.2025

Президент Ливана дал армии новые указания

Президент Ливана Джозеф Аун дал указание армии наносить ответные удары по источникам огня в случае обстрелов со стороны Сирии, сообщает пресс-служба президента. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:48:00+03:00

2025-03-17T18:48:00+03:00

2025-03-17T18:48:00+03:00

в мире

ливан

сирия

джозеф аун

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148685/32/1486853276_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_5eb03206825a05a109e2a5d7222cdb38.jpg

БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун дал указание армии наносить ответные удары по источникам огня в случае обстрелов со стороны Сирии, сообщает пресс-служба президента. "То, что происходит на восточных и северо-восточных границах, не может так продолжаться, и мы не допустим этого. Я дал указания армии Ливана наносить ответные удары по источникам огня",- цитирует слова президента его канцелярия. Ливанские СМИ в воскресенье сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошло столкновение с бойцами военного крыла одного из ливанских кланов. В результате были убиты трое сирийских боевиков. После ряд ливанских приграничных поселений подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Сирии. Командование армии Ливана заявило, что источники огня подавлены ответными ударами.

https://ria.ru/20250317/siriya-2005401127.html

ливан

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, сирия, джозеф аун, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024