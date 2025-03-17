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Президент Ливана дал армии новые указания - РИА Новости, 17.03.2025
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18:48 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/livan-2005567476.html
Президент Ливана дал армии новые указания
Президент Ливана дал армии новые указания - РИА Новости, 17.03.2025
Президент Ливана дал армии новые указания
Президент Ливана Джозеф Аун дал указание армии наносить ответные удары по источникам огня в случае обстрелов со стороны Сирии, сообщает пресс-служба президента. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:48:00+03:00
2025-03-17T18:48:00+03:00
в мире
ливан
сирия
джозеф аун
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун дал указание армии наносить ответные удары по источникам огня в случае обстрелов со стороны Сирии, сообщает пресс-служба президента. "То, что происходит на восточных и северо-восточных границах, не может так продолжаться, и мы не допустим этого. Я дал указания армии Ливана наносить ответные удары по источникам огня",- цитирует слова президента его канцелярия. Ливанские СМИ в воскресенье сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошло столкновение с бойцами военного крыла одного из ливанских кланов. В результате были убиты трое сирийских боевиков. После ряд ливанских приграничных поселений подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Сирии. Командование армии Ливана заявило, что источники огня подавлены ответными ударами.
https://ria.ru/20250317/siriya-2005401127.html
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в мире, ливан, сирия, джозеф аун, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Джозеф Аун, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Президент Ливана дал армии новые указания

Президент Ливана Аун приказал армии наносить ответные удары по источникам огня

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Бейрут
Город Бейрут - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун дал указание армии наносить ответные удары по источникам огня в случае обстрелов со стороны Сирии, сообщает пресс-служба президента.
"То, что происходит на восточных и северо-восточных границах, не может так продолжаться, и мы не допустим этого. Я дал указания армии Ливана наносить ответные удары по источникам огня",- цитирует слова президента его канцелярия.
Ливанские СМИ в воскресенье сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошло столкновение с бойцами военного крыла одного из ливанских кланов. В результате были убиты трое сирийских боевиков. После ряд ливанских приграничных поселений подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Сирии. Командование армии Ливана заявило, что источники огня подавлены ответными ударами.
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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В миреЛиванСирияДжозеф АунОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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