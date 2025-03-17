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В Сирии при артобстреле со стороны Ливана погибли восемь военных - РИА Новости, 17.03.2025
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12:42 17.03.2025 (обновлено: 12:43 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/livan-2005470130.html
В Сирии при артобстреле со стороны Ливана погибли восемь военных
В Сирии при артобстреле со стороны Ливана погибли восемь военных - РИА Новости, 17.03.2025
В Сирии при артобстреле со стороны Ливана погибли восемь военных
Жертвами артиллерийского обстрела со стороны Ливана стали восемь сирийских военнослужащих и два мирных жителя, передает телеканал Syria TV со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:42:00+03:00
2025-03-17T12:43:00+03:00
в мире
ливан
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Жертвами артиллерийского обстрела со стороны Ливана стали восемь сирийских военнослужащих и два мирных жителя, передает телеканал Syria TV со ссылкой на сирийский военный источник. "Убиты восемь сирийских военных и двое мирных жителей в результате артиллерийского обстрела провинции Хомс боевиками "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала. Ливанские СМИ в воскресенье сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошел бой с бойцами военного крыла одной из клановых ливанских фамилий. В результате были убиты трое сирийских боевиков. После ряд ливанских приграничных поселений подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Сирии. Командование армии Ливана заявило, что источники огня подавлены ответными ударами. Министерство обороны САР отмечало, что бойцы ливанской "Хезболлах" якобы проникли на территорию Сирии и убили троих военнослужащих. Тем временем пресс-служба ливанского движения опровергла свое участие в боестолкновениях на ливано-сирийской границе.
https://ria.ru/20250314/mvd-2005132796.html
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в мире, ливан, сирия, хомс (город), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Хомс (город), Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии при артобстреле со стороны Ливана погибли восемь военных

Syria TV: в Сирии при артобстреле со стороны Ливана погибли восемь военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Жертвами артиллерийского обстрела со стороны Ливана стали восемь сирийских военнослужащих и два мирных жителя, передает телеканал Syria TV со ссылкой на сирийский военный источник.
"Убиты восемь сирийских военных и двое мирных жителей в результате артиллерийского обстрела провинции Хомс боевиками "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала.
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Ливанские СМИ в воскресенье сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошел бой с бойцами военного крыла одной из клановых ливанских фамилий. В результате были убиты трое сирийских боевиков. После ряд ливанских приграничных поселений подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Сирии. Командование армии Ливана заявило, что источники огня подавлены ответными ударами.
Министерство обороны САР отмечало, что бойцы ливанской "Хезболлах" якобы проникли на территорию Сирии и убили троих военнослужащих. Тем временем пресс-служба ливанского движения опровергла свое участие в боестолкновениях на ливано-сирийской границе.
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