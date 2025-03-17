https://ria.ru/20250317/lihachev-2005573274.html

Лихачев оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Лихачев оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.03.2025

Лихачев оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Напряженность вокруг Запорожской АЭС из-за действий ВСУ меньше не становится, на линии соприкосновения наблюдается жесткое противостояние, украинская сторона... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:03:00+03:00

2025-03-17T19:03:00+03:00

2025-03-17T19:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

алексей лихачев

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Напряженность вокруг Запорожской АЭС из-за действий ВСУ меньше не становится, на линии соприкосновения наблюдается жесткое противостояние, украинская сторона наносит удары вблизи от станции, сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Пока там очень жесткое противостояние на линии соприкосновения российской армии и ВСУ. И удары по российской стороне, по нашим позициям происходят прямо в считанных сотнях метров от территории станции. Возникают риски и для энергоснабжения города, для подстанций, для коммунальных станций, организующих теплоснабжение и водоснабжение. Меньше напряженности на ЗаАЭС и в городе Энергодар не становится", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20250313/tramp-2004860507.html

энергодар

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энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"