https://ria.ru/20250317/lihachev-2005573274.html
Лихачев оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Лихачев оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.03.2025
Лихачев оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Напряженность вокруг Запорожской АЭС из-за действий ВСУ меньше не становится, на линии соприкосновения наблюдается жесткое противостояние, украинская сторона... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:03:00+03:00
2025-03-17T19:03:00+03:00
2025-03-17T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Напряженность вокруг Запорожской АЭС из-за действий ВСУ меньше не становится, на линии соприкосновения наблюдается жесткое противостояние, украинская сторона наносит удары вблизи от станции, сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Пока там очень жесткое противостояние на линии соприкосновения российской армии и ВСУ. И удары по российской стороне, по нашим позициям происходят прямо в считанных сотнях метров от территории станции. Возникают риски и для энергоснабжения города, для подстанций, для коммунальных станций, организующих теплоснабжение и водоснабжение. Меньше напряженности на ЗаАЭС и в городе Энергодар не становится", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004860507.html
энергодар
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энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Лихачев: напряженность вокруг Запорожской АЭС из-за действий ВСУ не уменьшается