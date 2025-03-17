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Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом - РИА Новости, 17.03.2025
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11:09 17.03.2025 (обновлено: 11:44 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/lerchek-2005446733.html
Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом - РИА Новости, 17.03.2025
Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:09:00+03:00
2025-03-17T11:44:00+03:00
происшествия
россия
артем чекалин
валерия чекалина
московский городской суд
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья. Таким образом, Чекалина останется под домашним арестом до 26 марта. Аналогичные жалобы Мосгорсуд рассмотрит в отношении ее бывшего супруга Артёма Чекалина и Романа Вишняка - соучредителя фирмы Чекалина ООО "Лейтик мейкап". Чекалину также сохранена мера пресечения в виде домашнего ареста.По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241107/bloger-1976428302.html
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происшествия, россия, артем чекалин, валерия чекалина, московский городской суд, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Московский городской суд, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом до 26 марта

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале суда
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
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Таким образом, Чекалина останется под домашним арестом до 26 марта.
Аналогичные жалобы Мосгорсуд рассмотрит в отношении ее бывшего супруга Артёма Чекалина и Романа Вишняка - соучредителя фирмы Чекалина ООО "Лейтик мейкап".
Чекалину также сохранена мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
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