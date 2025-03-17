В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер
Сотрудники Лебединского ГОКа спасли двух упавших на глубину 550 метров лебедей
© Фото : Экоохотнадзор31/TelegramСотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров
Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров
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БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров, предположительно, птицы потеряли ориентир из-за сильного ветра, рассказали в пресс-службе ведомства.
"В выходные на дне карьера Лебединского ГОКа, на глубине 550 метров, была обнаружена пара прекрасных лебедей — самка и самец. Эти величественные птицы оказались в ловушке среди индустриальных пейзажей, далеко от привычной среды обитания. <…> Наши инспекторы оперативно отреагировали на сигнал и отправились на помощь вместе с работниками Лебединского ГОКа. Благодаря слаженной работе команды, лебедей бережно извлекли из карьера и доставили в естественную среду обитания", — говорится в Telegram-канале экоохотнадзора.
По словам инспекторов Артема Канищева и Сергея Милехина, во время сильного ветра, предположительно, птицы потеряли ориентир и оказались в карьере. Они добавили, что самостоятельно лебеди выбраться не смогли, взлететь мешала нехватка пространства для полноценного размаха крыльев.
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