https://ria.ru/20250317/lebedi-2005485546.html

В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер

В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер - РИА Новости, 17.03.2025

В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер

Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:38:00+03:00

2025-03-17T13:38:00+03:00

2025-03-17T13:46:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров, предположительно, птицы потеряли ориентир из-за сильного ветра, рассказали в пресс-службе ведомства. "В выходные на дне карьера Лебединского ГОКа, на глубине 550 метров, была обнаружена пара прекрасных лебедей — самка и самец. Эти величественные птицы оказались в ловушке среди индустриальных пейзажей, далеко от привычной среды обитания. <…> Наши инспекторы оперативно отреагировали на сигнал и отправились на помощь вместе с работниками Лебединского ГОКа. Благодаря слаженной работе команды, лебедей бережно извлекли из карьера и доставили в естественную среду обитания", — говорится в Telegram-канале экоохотнадзора. По словам инспекторов Артема Канищева и Сергея Милехина, во время сильного ветра, предположительно, птицы потеряли ориентир и оказались в карьере. Они добавили, что самостоятельно лебеди выбраться не смогли, взлететь мешала нехватка пространства для полноценного размаха крыльев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, происшествия