Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:38 17.03.2025 (обновлено: 13:46 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/lebedi-2005485546.html
В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер
В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер - РИА Новости, 17.03.2025
В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер
Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:38:00+03:00
2025-03-17T13:46:00+03:00
хорошие новости
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005477648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73a0afc81a707d71cfa4b7c97b044375.jpg
БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров, предположительно, птицы потеряли ориентир из-за сильного ветра, рассказали в пресс-службе ведомства. "В выходные на дне карьера Лебединского ГОКа, на глубине 550 метров, была обнаружена пара прекрасных лебедей — самка и самец. Эти величественные птицы оказались в ловушке среди индустриальных пейзажей, далеко от привычной среды обитания. &lt;…&gt; Наши инспекторы оперативно отреагировали на сигнал и отправились на помощь вместе с работниками Лебединского ГОКа. Благодаря слаженной работе команды, лебедей бережно извлекли из карьера и доставили в естественную среду обитания", — говорится в Telegram-канале экоохотнадзора. По словам инспекторов Артема Канищева и Сергея Милехина, во время сильного ветра, предположительно, птицы потеряли ориентир и оказались в карьере. Они добавили, что самостоятельно лебеди выбраться не смогли, взлететь мешала нехватка пространства для полноценного размаха крыльев.
https://ria.ru/20241118/moskva-1984390359.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005477648_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8ca1d54d6a9b46120eca8a1e96bcbdb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия
Хорошие новости, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер

Сотрудники Лебединского ГОКа спасли двух упавших на глубину 550 метров лебедей

© Фото : Экоохотнадзор31/TelegramСотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров
Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Экоохотнадзор31/Telegram
Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники Лебединского ГОКа и инспекторы управления экоохотнадзора по Белгородской области спасли двух лебедей, упавших в карьер на глубину 550 метров, предположительно, птицы потеряли ориентир из-за сильного ветра, рассказали в пресс-службе ведомства.
"В выходные на дне карьера Лебединского ГОКа, на глубине 550 метров, была обнаружена пара прекрасных лебедей — самка и самец. Эти величественные птицы оказались в ловушке среди индустриальных пейзажей, далеко от привычной среды обитания. <…> Наши инспекторы оперативно отреагировали на сигнал и отправились на помощь вместе с работниками Лебединского ГОКа. Благодаря слаженной работе команды, лебедей бережно извлекли из карьера и доставили в естественную среду обитания", — говорится в Telegram-канале экоохотнадзора.
По словам инспекторов Артема Канищева и Сергея Милехина, во время сильного ветра, предположительно, птицы потеряли ориентир и оказались в карьере. Они добавили, что самостоятельно лебеди выбраться не смогли, взлететь мешала нехватка пространства для полноценного размаха крыльев.
Спасение бобра, застрявшего в ливневке - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке
18 ноября 2024, 14:02
 
Хорошие новостиБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала