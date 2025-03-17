Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье
Хинштейн: в восьми пострадавших от ВСУ районах действует мораторий на оплату ЖКХ
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности". 17 марта 2025
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности". 17 марта 2025
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы в должности, заявил, что в пострадавших от ВСУ районах региона введен мораторий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг.
Ранее власти Курской области сообщали о приостановке с августа начисления платы за ЖКХ в ряде районов региона. Это решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы.
"Я прошу вас передать мне эти данные, потому что во всех районах пострадавших в результате вторжения ВСУ введен мораторий на оплату и жилищно-коммунальных услуг, и всех остальных услуг, включая вывоз мусора, оплату электроэнергии, оплату стационарной телефонной связи и тому подобное... Давайте мы в этом детально разберемся... Вы говорите о тех, кого эвакуируют сегодня наши воины, а куда платежки приходят, если людей эвакуируют из освобожденных населенных пунктов, и дальше мы их перемещаем или в ПВР, или их забирают родственники и родные", - заявил Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.