https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005542141.html

Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье

Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье - РИА Новости, 17.03.2025

Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы в должности, заявил, что в пострадавших от ВСУ... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:21:00+03:00

2025-03-17T17:21:00+03:00

2025-03-17T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

льговский район

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы в должности, заявил, что в пострадавших от ВСУ районах региона введен мораторий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг. Ранее власти Курской области сообщали о приостановке с августа начисления платы за ЖКХ в ряде районов региона. Это решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы. На встрече в понедельник журналисты задали Хинштейну вопрос о квитанциях, которые якобы продолжают получать жители пострадавших от ВСУ приграничных районов. "Я прошу вас передать мне эти данные, потому что во всех районах пострадавших в результате вторжения ВСУ введен мораторий на оплату и жилищно-коммунальных услуг, и всех остальных услуг, включая вывоз мусора, оплату электроэнергии, оплату стационарной телефонной связи и тому подобное... Давайте мы в этом детально разберемся... Вы говорите о тех, кого эвакуируют сегодня наши воины, а куда платежки приходят, если людей эвакуируют из освобожденных населенных пунктов, и дальше мы их перемещаем или в ПВР, или их забирают родственники и родные", - заявил Хинштейн. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://realty.ria.ru/20250129/zhiteli-1996084020.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, россия, льговский район, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины