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Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье - РИА Новости, 17.03.2025
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17:21 17.03.2025 (обновлено: 18:56 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005542141.html
Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье
Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье - РИА Новости, 17.03.2025
Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы в должности, заявил, что в пострадавших от ВСУ... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:21:00+03:00
2025-03-17T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
льговский район
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы в должности, заявил, что в пострадавших от ВСУ районах региона введен мораторий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг. Ранее власти Курской области сообщали о приостановке с августа начисления платы за ЖКХ в ряде районов региона. Это решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы. На встрече в понедельник журналисты задали Хинштейну вопрос о квитанциях, которые якобы продолжают получать жители пострадавших от ВСУ приграничных районов. "Я прошу вас передать мне эти данные, потому что во всех районах пострадавших в результате вторжения ВСУ введен мораторий на оплату и жилищно-коммунальных услуг, и всех остальных услуг, включая вывоз мусора, оплату электроэнергии, оплату стационарной телефонной связи и тому подобное... Давайте мы в этом детально разберемся... Вы говорите о тех, кого эвакуируют сегодня наши воины, а куда платежки приходят, если людей эвакуируют из освобожденных населенных пунктов, и дальше мы их перемещаем или в ПВР, или их забирают родственники и родные", - заявил Хинштейн. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://realty.ria.ru/20250129/zhiteli-1996084020.html
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общество, курская область, россия, льговский район, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Льговский район, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье

Хинштейн: в восьми пострадавших от ВСУ районах действует мораторий на оплату ЖКХ

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности". 17 марта 2025
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции Первые 100 дней работы в должности. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности". 17 марта 2025
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы в должности, заявил, что в пострадавших от ВСУ районах региона введен мораторий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг.
Ранее власти Курской области сообщали о приостановке с августа начисления платы за ЖКХ в ряде районов региона. Это решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы.
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На встрече в понедельник журналисты задали Хинштейну вопрос о квитанциях, которые якобы продолжают получать жители пострадавших от ВСУ приграничных районов.
"Я прошу вас передать мне эти данные, потому что во всех районах пострадавших в результате вторжения ВСУ введен мораторий на оплату и жилищно-коммунальных услуг, и всех остальных услуг, включая вывоз мусора, оплату электроэнергии, оплату стационарной телефонной связи и тому подобное... Давайте мы в этом детально разберемся... Вы говорите о тех, кого эвакуируют сегодня наши воины, а куда платежки приходят, если людей эвакуируют из освобожденных населенных пунктов, и дальше мы их перемещаем или в ПВР, или их забирают родственники и родные", - заявил Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияЛьговский районАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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