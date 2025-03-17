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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.03.2025
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13:14 17.03.2025 (обновлено: 13:25 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/kursk-2005477459.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 280 украинских боевиков, два танка, а также три пункта управления БПЛА,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:14:00+03:00
2025-03-17T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 280 украинских боевиков, два танка, а также три пункта управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68130 военнослужащих, 396 танков, 319 боевых машин пехоты, 287 бронетранспортеров, 2200 боевых бронированных машин, 2454 автомобиля, 560 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.Кроме того, противник потерял 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 17 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО: потери ВСУ в Курской области превысили 280 боевиков, уничтожены два танка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 280 украинских боевиков, два танка, а также три пункта управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68130 военнослужащих, 396 танков, 319 боевых машин пехоты, 287 бронетранспортеров, 2200 боевых бронированных машин, 2454 автомобиля, 560 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.
Кроме того, противник потерял 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 17 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.
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