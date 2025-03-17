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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей - РИА Новости, 17.03.2025
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18:54 17.03.2025 (обновлено: 19:12 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/kurs-2005569820.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей - РИА Новости, 17.03.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 82 рублей впервые с прошлого лета, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.03.2025
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 82 рублей впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.К 18:53 мск американская валюта дешевеет на 3,49 рубля относительно предыдущего закрытия — до 81,91 рубля, минимума с 20 июня 2024-го.Курс юаня расчетами "завтра" на 19:00 мск за день торгов упал на 45 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 11,35 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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сша, россия, доллар, рубль, курс доллара, экономика
США, Россия, Доллар, Рубль, Курс доллара, Экономика
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 20 июня 2024-го

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обменный пункт в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 82 рублей впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.
К 18:53 мск американская валюта дешевеет на 3,49 рубля относительно предыдущего закрытия — до 81,91 рубля, минимума с 20 июня 2024-го.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19:00 мск за день торгов упал на 45 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 11,35 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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