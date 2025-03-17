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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей - РИА Новости, 17.03.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:08 17.03.2025 (обновлено: 17:30 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/kurs-2005539726.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей - РИА Новости, 17.03.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 83 рублей впервые с прошлого лета, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:08:00+03:00
2025-03-17T17:30:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 83 рублей впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.К 17:02 мск американская валюта дешевела на 2,52 рубля относительно предыдущего закрытия — до 82,87 рубля, минимума с 27 августа 2024-го.Курс юаня расчетами "завтра" на 16:41 мск падал на 31 копейку — до 11,49 рубля. Снижение составило 2,6 процента. В течение дня китайская валюта торгуется в коридоре 11,47-11,52 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, московская биржа, россия, доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Доллар, Рубль
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 27 августа 2024-го

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 83 рублей впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.
К 17:02 мск американская валюта дешевела на 2,52 рубля относительно предыдущего закрытия — до 82,87 рубля, минимума с 27 августа 2024-го.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16:41 мск падал на 31 копейку — до 11,49 рубля. Снижение составило 2,6 процента. В течение дня китайская валюта торгуется в коридоре 11,47-11,52 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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