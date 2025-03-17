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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей - РИА Новости, 17.03.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 84 рублей впервые с 27 августа прошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:42:00+03:00
2025-03-17T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 84 рублей впервые с 27 августа прошлого года, следует из данных торгов.К 12:29 мск американская валюта дешевела на 1,74 рубля относительно предыдущего закрытия — до 83,66 рубля.Курс юаня также снизился — на шесть копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,74 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://ria.ru/20250310/dollar-2003767468.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, московская биржа, россия, доллар, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Доллар, Юань
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 27 августа