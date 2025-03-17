https://ria.ru/20250317/kurily-2005400656.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.03.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в ночь на понедельник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T02:13:00+03:00

2025-03-17T02:13:00+03:00

2025-03-17T02:13:00+03:00

тихий океан

шикотан

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в ночь на понедельник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на 17 марта. Его эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 45 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250312/kuban-2004467645.html

тихий океан

шикотан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, шикотан