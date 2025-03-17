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У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.03.2025
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02:13 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/kurily-2005400656.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.03.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в ночь на понедельник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:13:00+03:00
2025-03-17T02:13:00+03:00
тихий океан
шикотан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в ночь на понедельник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на 17 марта. Его эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 45 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250312/kuban-2004467645.html
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Дарья Буймова
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тихий океан, шикотан
Тихий океан, Шикотан
У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в ночь на понедельник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на 17 марта. Его эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 45 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,3
12 марта, 10:03
 
Тихий океанШикотан
 
 
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