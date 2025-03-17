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В Крыму 15 часов спасали туристку, получившую травму - РИА Новости, 17.03.2025
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13:19 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/krym-2005478436.html
В Крыму 15 часов спасали туристку, получившую травму
В Крыму 15 часов спасали туристку, получившую травму - РИА Новости, 17.03.2025
В Крыму 15 часов спасали туристку, получившую травму
Поисково-спасательная операция в Большом каньоне в Бахчисарайском районе Крыма по эвакуации травмированной девушки продлилась 15 часов, работы осложнялись... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:19:00+03:00
2025-03-17T13:19:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Поисково-спасательная операция в Большом каньоне в Бахчисарайском районе Крыма по эвакуации травмированной девушки продлилась 15 часов, работы осложнялись скальным рельефом, сообщили в региональном главке МЧС. Туристка, проходившая Большой каньон, в его верховьях упала, травмировала голову и уже не могла самостоятельно передвигаться. Находившиеся рядом с ней друзья вызвали спасателей. "Обнаружив пострадавшую, спасатели уложили ее на носилки и укрыли термозащитным одеялом. Для эвакуации девушки со сложного скального рельефа были организованы три навесные переправы. Путь из каньона составил около девяти километров. После этого на служебном автомобиле пострадавшую доставили в село Соколиное, где передали медработникам. Поисково-спасательная операция в Бахчисарайском районе длилась 15 часов", - сообщили в МЧС. Работы отряда "Крым-Спас" осложнялись также темным временем суток. Большой каньон Крыма – самый глубокий каньон в Бахчисарайском районе полуострова - местами свыше 320 метров при ширине не более трех. Длина каньона - около четырех километров, он труднопроходим из-за множества уступов, водопадов реки и нагромождения валунов. Сформировался под воздействием реки в известняках в месте тектонического разлома между Ай-Петри и массивом Бойко. Государственный природный заказник "Большой каньон Крыма" был создан 28 октября 1974 года.
https://ria.ru/20241104/krym-1981770924.html
https://ria.ru/20240211/spasenie-1926636551.html
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ай-петри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ай-Петри, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму 15 часов спасали туристку, получившую травму

Операция в Большом каньоне по эвакуации травмированной туристки длилась 15 часов

© ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramПоисково-спасательная операция в Большом каньоне в Бахчисарайском районе Крыма по эвакуации травмированной девушки
Поисково-спасательная операция в Большом каньоне в Бахчисарайском районе Крыма по эвакуации травмированной девушки - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Поисково-спасательная операция в Большом каньоне в Бахчисарайском районе Крыма по эвакуации травмированной девушки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Поисково-спасательная операция в Большом каньоне в Бахчисарайском районе Крыма по эвакуации травмированной девушки продлилась 15 часов, работы осложнялись скальным рельефом, сообщили в региональном главке МЧС.
Туристка, проходившая Большой каньон, в его верховьях упала, травмировала голову и уже не могла самостоятельно передвигаться. Находившиеся рядом с ней друзья вызвали спасателей.
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"Обнаружив пострадавшую, спасатели уложили ее на носилки и укрыли термозащитным одеялом. Для эвакуации девушки со сложного скального рельефа были организованы три навесные переправы. Путь из каньона составил около девяти километров. После этого на служебном автомобиле пострадавшую доставили в село Соколиное, где передали медработникам. Поисково-спасательная операция в Бахчисарайском районе длилась 15 часов", - сообщили в МЧС.
Работы отряда "Крым-Спас" осложнялись также темным временем суток.
Большой каньон Крыма – самый глубокий каньон в Бахчисарайском районе полуострова - местами свыше 320 метров при ширине не более трех. Длина каньона - около четырех километров, он труднопроходим из-за множества уступов, водопадов реки и нагромождения валунов. Сформировался под воздействием реки в известняках в месте тектонического разлома между Ай-Петри и массивом Бойко. Государственный природный заказник "Большой каньон Крыма" был создан 28 октября 1974 года.
Сотрудники МЧС Крыма со спасенным туристом в Бахчисарайском районе. 11 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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Ай-ПетриМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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