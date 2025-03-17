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Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2025
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03:27 17.03.2025 (обновлено: 10:39 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/krym-2005403101.html
Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов
Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2025
Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов
Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:27:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. "Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий. Регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" в условиях, приближенных к боевым, отрабатывается взаимодействие между подразделениями, с военными и другими силовыми структурами. Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов", — сказал Аксенов. Для обеспечения безопасности Крыма, крымчан и стратегических объектов принимаются все необходимые меры, заверил глава республики.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html
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россия, украина, севастополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, безопасность
Россия, Украина, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, ООН, Безопасность
Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов

Аксенов: бойцы теробороны Барс-Крым готовы отразить атаки украинских диверсантов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкУчения территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Учения территориальной обороны "Барс-Крым". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий. Регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" в условиях, приближенных к боевым, отрабатывается взаимодействие между подразделениями, с военными и другими силовыми структурами. Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов", — сказал Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Вчера, 14:32
Для обеспечения безопасности Крыма, крымчан и стратегических объектов принимаются все необходимые меры, заверил глава республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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РоссияУкраинаСевастопольСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинООНБезопасность
 
 
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