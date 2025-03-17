Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов
Аксенов: бойцы теробороны Барс-Крым готовы отразить атаки украинских диверсантов
Учения территориальной обороны "Барс-Крым". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий. Регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" в условиях, приближенных к боевым, отрабатывается взаимодействие между подразделениями, с военными и другими силовыми структурами. Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов", — сказал Аксенов.
Для обеспечения безопасности Крыма, крымчан и стратегических объектов принимаются все необходимые меры, заверил глава республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма
Вчера, 06:39