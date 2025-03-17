https://ria.ru/20250317/krym-2005403101.html

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2025

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T03:27:00+03:00

2025-03-17T03:27:00+03:00

2025-03-17T10:39:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. "Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий. Регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" в условиях, приближенных к боевым, отрабатывается взаимодействие между подразделениями, с военными и другими силовыми структурами. Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов", — сказал Аксенов. Для обеспечения безопасности Крыма, крымчан и стратегических объектов принимаются все необходимые меры, заверил глава республики.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html

https://ria.ru/20250316/krym-2005276573.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, севастополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, безопасность