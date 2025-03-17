https://ria.ru/20250317/kriminal-2005018925.html

Уральский Раскольников. Новые подробности дела жестокого маньяка Писчикова

Уральский Раскольников. Новые подробности дела жестокого маньяка Писчикова - РИА Новости, 17.03.2025

Уральский Раскольников. Новые подробности дела жестокого маньяка Писчикова

Просил кусок хлеба, забивал хозяев топором и грабил — во Владимирской области завершено расследование уголовного дела Дениса Писчикова, обвиняемого в убийстве... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:00:00+03:00

2025-03-17T08:00:00+03:00

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происшествия

владимирская область

александров

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Просил кусок хлеба, забивал хозяев топором и грабил — во Владимирской области завершено расследование уголовного дела Дениса Писчикова, обвиняемого в убийстве трех пенсионерок. При этом сам серийник уже более 20 лет находится за решеткой. О том, почему он так долго молчал, — в материале РИА Новости.Смертельные путешествияВ начале нулевых по Владимирской области и Подмосковью прокатилась волна жестоких убийств с ограблениями. Преступник приезжал в отдаленную деревню или село, выискивал дом одинокой пенсионерки. Стучался, просил кусок хлеба или стакан воды. Хозяйки, как правило, его жалели, приглашали войти и получали удар топором по голове. Как правило, смертельный. Злоумышленник забирал деньги, ценные вещи и спокойно уходил.Поняв, что имеют дело с серийником, оперативники объединили эти уголовные дела. Список жертв тем временем пополнялся буквально каждый месяц.Сотрудники следственно-оперативной группы колесили от одного населенного пункта к другому в надежде найти свидетеля или какую-нибудь серьезную зацепку. Наконец им улыбнулась удача: одна жертва выжила и описала преступника.Светловолосый молодой человек лет 20, средней комплекции. Составили фоторобот, объявили подозреваемого в федеральный розыск. Особенно усилили контроль на вокзалах, резонно предположив, что между деревнями серийник перемещается на электричках и автобусах. Также проверяли ранее судимых за похожие преступления.СМИ окрестили убийцу "Тварью дрожащей" и "Раскольниковым". Позже добавили эпитет "уральский".Бдительная пенсионеркаВ апреле 2003-го в один из отделов милиции Орехово-Зуево позвонила взволнованная женщина и сообщила, что по ее деревне разгуливает неизвестный молодой человек, похожий на фоторобот. Туда немедленно выслали усиленный наряд, предупредили дежурящих на ближайщих железнодорожных станциях и автовокзалах сотрудников МВД.Задержали 21-летнего Дениса Писчикова. Несколько лет назад он перебрался в центральный регион из Свердловской области. На родине, в городе Буланаш, чуть не с детства состоял на учете в милиции, не раз был судим за кражи и хулиганство.Находился в федеральном розыске за такие же преступления, совершенные в Москве. Дело в том, что, когда после очередной кражи Писчикова поймали, суд оставил его под подпиской о невыезде. И он пустился в бега.Во Владимирской области пытался начать нормальную жизнь: сошелся с девушкой и даже устроился на работу. Но в итоге взялся за старое, причем добавив к кражам убийства. Сожительнице ничего не рассказывал.Писчиков быстро во всем признался. Объяснил: на преступления его толкали голоса в голове. Сам он якобы этого не хотел и сильно раскаивается. Однако судебно-психиатрическая экспертиза психических отклонений не выявила.Летом 2004-го Московский областной суд за 14 доказанных убийств приговорил Писчикова к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание его отправили в соликамскую колонию особого режима "Белый лебедь".Новые эпизодыНо нераскрытые эпизоды продолжали расследовать."С учетом схожего характера преступлений заключенного отрабатывали на причастность к убийствам в Александрове и в Мележе, — сообщили в СУ СК России по Владимирской области. — Однако по причине прохождения им в местах лишения свободы принудительного лечения от психического расстройства проводить с ним следственные действия на протяжении нескольких лет было невозможно".Когда его наконец допросили, он сознался еще в трех убийствах. В апреле 2002-го в Александрове Писчиков зарубил топором супружескую чету пенсионеров 84 и 78 лет. Из их дома унес резиновую лодку, продукты и 700 рублей.В июне в деревне Мележа Писчиков проник в частный дом, ударил обухом топора спящую 82-летнюю хозяйку и, не найдя ни денег, ни других ценностей, ушел ни с чем.После проверки показаний на месте убийцу отправили на повторную судебно-психиатрическую экспертизу, подтвердившую его вменяемость. Поэтому в ближайшее время Писчикова ждет еще один судебный процесс. Впрочем, следователи допускают, что на этом признания "уральского Раскольникова" не закончились.

https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html

https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html

https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html

владимирская область

александров

московская область (подмосковье)

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Михаил Кевхиев

происшествия, владимирская область, александров, московская область (подмосковье), московский областной суд