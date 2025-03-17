https://ria.ru/20250317/kriminal-2005018925.html
Уральский Раскольников. Новые подробности дела жестокого маньяка Писчикова
Уральский Раскольников. Новые подробности дела жестокого маньяка Писчикова - РИА Новости, 17.03.2025
Уральский Раскольников. Новые подробности дела жестокого маньяка Писчикова
Просил кусок хлеба, забивал хозяев топором и грабил — во Владимирской области завершено расследование уголовного дела Дениса Писчикова, обвиняемого в убийстве... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:00:00+03:00
2025-03-17T08:00:00+03:00
2025-03-17T08:03:00+03:00
происшествия
владимирская область
александров
московская область (подмосковье)
московский областной суд
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Просил кусок хлеба, забивал хозяев топором и грабил — во Владимирской области завершено расследование уголовного дела Дениса Писчикова, обвиняемого в убийстве трех пенсионерок. При этом сам серийник уже более 20 лет находится за решеткой. О том, почему он так долго молчал, — в материале РИА Новости.Смертельные путешествияВ начале нулевых по Владимирской области и Подмосковью прокатилась волна жестоких убийств с ограблениями. Преступник приезжал в отдаленную деревню или село, выискивал дом одинокой пенсионерки. Стучался, просил кусок хлеба или стакан воды. Хозяйки, как правило, его жалели, приглашали войти и получали удар топором по голове. Как правило, смертельный. Злоумышленник забирал деньги, ценные вещи и спокойно уходил.Поняв, что имеют дело с серийником, оперативники объединили эти уголовные дела. Список жертв тем временем пополнялся буквально каждый месяц.Сотрудники следственно-оперативной группы колесили от одного населенного пункта к другому в надежде найти свидетеля или какую-нибудь серьезную зацепку. Наконец им улыбнулась удача: одна жертва выжила и описала преступника.Светловолосый молодой человек лет 20, средней комплекции. Составили фоторобот, объявили подозреваемого в федеральный розыск. Особенно усилили контроль на вокзалах, резонно предположив, что между деревнями серийник перемещается на электричках и автобусах. Также проверяли ранее судимых за похожие преступления.СМИ окрестили убийцу "Тварью дрожащей" и "Раскольниковым". Позже добавили эпитет "уральский".Бдительная пенсионеркаВ апреле 2003-го в один из отделов милиции Орехово-Зуево позвонила взволнованная женщина и сообщила, что по ее деревне разгуливает неизвестный молодой человек, похожий на фоторобот. Туда немедленно выслали усиленный наряд, предупредили дежурящих на ближайщих железнодорожных станциях и автовокзалах сотрудников МВД.Задержали 21-летнего Дениса Писчикова. Несколько лет назад он перебрался в центральный регион из Свердловской области. На родине, в городе Буланаш, чуть не с детства состоял на учете в милиции, не раз был судим за кражи и хулиганство.Находился в федеральном розыске за такие же преступления, совершенные в Москве. Дело в том, что, когда после очередной кражи Писчикова поймали, суд оставил его под подпиской о невыезде. И он пустился в бега.Во Владимирской области пытался начать нормальную жизнь: сошелся с девушкой и даже устроился на работу. Но в итоге взялся за старое, причем добавив к кражам убийства. Сожительнице ничего не рассказывал.Писчиков быстро во всем признался. Объяснил: на преступления его толкали голоса в голове. Сам он якобы этого не хотел и сильно раскаивается. Однако судебно-психиатрическая экспертиза психических отклонений не выявила.Летом 2004-го Московский областной суд за 14 доказанных убийств приговорил Писчикова к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание его отправили в соликамскую колонию особого режима "Белый лебедь".Новые эпизодыНо нераскрытые эпизоды продолжали расследовать."С учетом схожего характера преступлений заключенного отрабатывали на причастность к убийствам в Александрове и в Мележе, — сообщили в СУ СК России по Владимирской области. — Однако по причине прохождения им в местах лишения свободы принудительного лечения от психического расстройства проводить с ним следственные действия на протяжении нескольких лет было невозможно".Когда его наконец допросили, он сознался еще в трех убийствах. В апреле 2002-го в Александрове Писчиков зарубил топором супружескую чету пенсионеров 84 и 78 лет. Из их дома унес резиновую лодку, продукты и 700 рублей.В июне в деревне Мележа Писчиков проник в частный дом, ударил обухом топора спящую 82-летнюю хозяйку и, не найдя ни денег, ни других ценностей, ушел ни с чем.После проверки показаний на месте убийцу отправили на повторную судебно-психиатрическую экспертизу, подтвердившую его вменяемость. Поэтому в ближайшее время Писчикова ждет еще один судебный процесс. Впрочем, следователи допускают, что на этом признания "уральского Раскольникова" не закончились.
https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html
https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html
https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, александров, московская область (подмосковье), московский областной суд
Происшествия, Владимирская область, Александров, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
Уральский Раскольников. Новые подробности дела жестокого маньяка Писчикова
СК продолжает расследование уголовного дела маньяка Дениса Писчикова
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Просил кусок хлеба, забивал хозяев топором и грабил — во Владимирской области завершено расследование уголовного дела Дениса Писчикова, обвиняемого в убийстве трех пенсионерок. При этом сам серийник уже более 20 лет находится за решеткой. О том, почему он так долго молчал, — в материале РИА Новости.
В начале нулевых по Владимирской области и Подмосковью прокатилась волна жестоких убийств с ограблениями. Преступник приезжал в отдаленную деревню или село, выискивал дом одинокой пенсионерки. Стучался, просил кусок хлеба или стакан воды. Хозяйки, как правило, его жалели, приглашали войти и получали удар топором по голове. Как правило, смертельный. Злоумышленник забирал деньги, ценные вещи и спокойно уходил.
Поняв, что имеют дело с серийником, оперативники объединили эти уголовные дела. Список жертв тем временем пополнялся буквально каждый месяц.
Сотрудники следственно-оперативной группы колесили от одного населенного пункта к другому в надежде найти свидетеля или какую-нибудь серьезную зацепку. Наконец им улыбнулась удача: одна жертва выжила и описала преступника.
Светловолосый молодой человек лет 20, средней комплекции. Составили фоторобот, объявили подозреваемого в федеральный розыск. Особенно усилили контроль на вокзалах, резонно предположив, что между деревнями серийник перемещается на электричках и автобусах. Также проверяли ранее судимых за похожие преступления.
СМИ окрестили убийцу "Тварью дрожащей" и "Раскольниковым". Позже добавили эпитет "уральский".
В апреле 2003-го в один из отделов милиции Орехово-Зуево позвонила взволнованная женщина и сообщила, что по ее деревне разгуливает неизвестный молодой человек, похожий на фоторобот. Туда немедленно выслали усиленный наряд, предупредили дежурящих на ближайщих железнодорожных станциях и автовокзалах сотрудников МВД.
Задержали 21-летнего Дениса Писчикова. Несколько лет назад он перебрался в центральный регион из Свердловской области. На родине, в городе Буланаш, чуть не с детства состоял на учете в милиции, не раз был судим за кражи и хулиганство.
Находился в федеральном розыске за такие же преступления, совершенные в Москве. Дело в том, что, когда после очередной кражи Писчикова поймали, суд оставил его под подпиской о невыезде. И он пустился в бега.
Во Владимирской области пытался начать нормальную жизнь: сошелся с девушкой и даже устроился на работу. Но в итоге взялся за старое, причем добавив к кражам убийства. Сожительнице ничего не рассказывал.
Писчиков быстро во всем признался. Объяснил: на преступления его толкали голоса в голове. Сам он якобы этого не хотел и сильно раскаивается. Однако судебно-психиатрическая экспертиза психических отклонений не выявила.
Летом 2004-го Московский областной суд за 14 доказанных убийств приговорил Писчикова к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание его отправили в соликамскую колонию особого режима "Белый лебедь".
Но нераскрытые эпизоды продолжали расследовать.
"С учетом схожего характера преступлений заключенного отрабатывали на причастность к убийствам в Александрове и в Мележе, — сообщили в СУ СК России по Владимирской области. — Однако по причине прохождения им в местах лишения свободы принудительного лечения от психического расстройства проводить с ним следственные действия на протяжении нескольких лет было невозможно".
Когда его наконец допросили, он сознался еще в трех убийствах. В апреле 2002-го в Александрове Писчиков зарубил топором супружескую чету пенсионеров 84 и 78 лет. Из их дома унес резиновую лодку, продукты и 700 рублей.
В июне в деревне Мележа Писчиков проник в частный дом, ударил обухом топора спящую 82-летнюю хозяйку и, не найдя ни денег, ни других ценностей, ушел ни с чем.
После проверки показаний на месте убийцу отправили на повторную судебно-психиатрическую экспертизу, подтвердившую его вменяемость. Поэтому в ближайшее время Писчикова ждет еще один судебный процесс. Впрочем, следователи допускают, что на этом признания "уральского Раскольникова" не закончились.