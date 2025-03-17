https://ria.ru/20250317/konstantinov-2005466756.html
Константинов рассказал о встрече с Путиным перед референдумом в Крыму
Константинов рассказал о встрече с Путиным перед референдумом в Крыму - РИА Новости, 17.03.2025
Константинов рассказал о встрече с Путиным перед референдумом в Крыму
Спикер крымского парламента Владимир Константинов рассказал о подготовке крымского референдума, отметив, что на первой встрече с президентом РФ он услышал слова РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:31:00+03:00
2025-03-17T12:31:00+03:00
2025-03-17T12:31:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов рассказал о подготовке крымского референдума, отметив, что на первой встрече с президентом РФ он услышал слова поддержки и гарантии возвращения республики в состав России. "Не все процессы легко читались как сегодня. Когда хронологию рассказывают, кажется, что так дорога была написана. Но мы шли вслепую, мы не понимали, что будет завтра, мы не понимали, как отреагирует Россия, как отреагирует президент. Мы встречались с ним, я лично встречался с ним 6 марта... После этого я услышал те слова, которые хотел до этого услышать, так сказать, гарантия того, что мы станем частью России, уже определена высшим руководством страны. И, конечно, для нас это было невероятное счастье" , - сказал Константинов в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что гордится всеми крымчанами, которые сделали свой выбор на референдуме 16 марта 2014 года, совершив таким образом настоящий гражданский поступок. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250219/krym-2000306737.html
https://ria.ru/20241128/gimn-1986212877.html
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россия, украина, севастополь, владимир путин, владимир константинов, оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, Владимир Константинов, ООН
Константинов рассказал о встрече с Путиным перед референдумом в Крыму
Константинов рассказал о поддержке Путиным референдума в Крыму в 2014 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов рассказал о подготовке крымского референдума, отметив, что на первой встрече с президентом РФ он услышал слова поддержки и гарантии возвращения республики в состав России.
"Не все процессы легко читались как сегодня. Когда хронологию рассказывают, кажется, что так дорога была написана. Но мы шли вслепую, мы не понимали, что будет завтра, мы не понимали, как отреагирует Россия, как отреагирует президент. Мы встречались с ним, я лично встречался с ним 6 марта... После этого я услышал те слова, которые хотел до этого услышать, так сказать, гарантия того, что мы станем частью России, уже определена высшим руководством страны. И, конечно, для нас это было невероятное счастье" , - сказал Константинов в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Он добавил, что гордится всеми крымчанами, которые сделали свой выбор на референдуме 16 марта 2014 года, совершив таким образом настоящий гражданский поступок.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".