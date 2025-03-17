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Экс-премьер Филат заявил о коллапсе экономики в Молдавии - РИА Новости, 17.03.2025
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13:51 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/kollaps-2005491767.html
Экс-премьер Филат заявил о коллапсе экономики в Молдавии
Экс-премьер Филат заявил о коллапсе экономики в Молдавии - РИА Новости, 17.03.2025
Экс-премьер Филат заявил о коллапсе экономики в Молдавии
Молдавия переживает коллапс в областях экономики и социальной сферы, который спровоцирован ростом инфляции, считает бывший премьер, лидер... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:51:00+03:00
2025-03-17T13:51:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Молдавия переживает коллапс в областях экономики и социальной сферы, который спровоцирован ростом инфляции, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Цифры и анализ показывают, что с экономической и социальной точки зрения в Молдавии наблюдается коллапс. В совокупности за 2021-2025 годы инфляция в Молдавии составит 70,5%. Когда мы говорим об инфляции в 70,5%, мы должны иметь в виду, что это означает рост цен, тарифов и т. д. Фактически это означает обнищание людей", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на тот факт, что на момент прихода к власти партии "Действие и солидарность" в 2021 году государственный долг по сравнению с валовым внутренним продуктом составлял около 25%. По состоянию на конец 2024 года государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту достиг 38,5%. А по прогнозу, к концу 2025 года он достигнет 43%. Власти Молдавии оправдывают рост госдолга тем, что кредиты используются для инвестиций, однако Филат не согласен с подобной позицией. "На самом деле, речь идет о потреблении. Потому что если мы посмотрим на структуру этого долга, то увидим, что большая часть денег ушла на потребление. Из-за проблем в энергетике начиная с 2022 года большая часть поступивших денег уходила на субсидии и компенсации", - пояснил экс-премьер. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250308/ekspert-2003805749.html
https://ria.ru/20250111/moldaviya-1993253442.html
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молдавия, влад филат, в мире
Молдавия, Влад Филат, В мире
Экс-премьер Филат заявил о коллапсе экономики в Молдавии

Экс-премьер Филат: Молдавия переживает коллапс в экономике и социальной сфере

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Молдавия переживает коллапс в областях экономики и социальной сферы, который спровоцирован ростом инфляции, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Цифры и анализ показывают, что с экономической и социальной точки зрения в Молдавии наблюдается коллапс. В совокупности за 2021-2025 годы инфляция в Молдавии составит 70,5%. Когда мы говорим об инфляции в 70,5%, мы должны иметь в виду, что это означает рост цен, тарифов и т. д. Фактически это означает обнищание людей", - написал Филат в своем Telegram-канале.
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Он обратил внимание на тот факт, что на момент прихода к власти партии "Действие и солидарность" в 2021 году государственный долг по сравнению с валовым внутренним продуктом составлял около 25%. По состоянию на конец 2024 года государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту достиг 38,5%. А по прогнозу, к концу 2025 года он достигнет 43%.
Власти Молдавии оправдывают рост госдолга тем, что кредиты используются для инвестиций, однако Филат не согласен с подобной позицией.
"На самом деле, речь идет о потреблении. Потому что если мы посмотрим на структуру этого долга, то увидим, что большая часть денег ушла на потребление. Из-за проблем в энергетике начиная с 2022 года большая часть поступивших денег уходила на субсидии и компенсации", - пояснил экс-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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