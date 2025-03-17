Китай может пересмотреть свою политику по Арктике, пишут СМИ
South China Morning Post: Китай может пересмотреть свою политику по Арктике
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай может пересмотреть свою политику по Арктике, включая стремление стать "великой полярной державой" к 2030 году, на фоне растущего внимания со стороны северных стран и возможного соглашения о сотрудничестве между США и Россией в регионе, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Издание напоминает, что Пекин ранее выдвинул проект "Полярного шелкового пути" в качестве дополнения к своей масштабной инициативе "Один пояс, один путь", а в обнародованной в январе 2018 года "Белой книге об арктической политике страны" говорилось, что Китай остается важным государством в арктическом регионе, одной из континентальных стан, расположенных очень близко к Северному полярному кругу.
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"Китай вовлечен в межрегиональные и глобальные проблемы, связанные с Арктикой, в частности, с изменением климата, научными исследованиями, использованием транспортных путей, разведкой и разработкой месторождений природных ресурсов, безопасности. Все это важно для существования и развития всего человечества и, несомненно, имеет влияние и на Китай, и на все неарктические государства", - говорилось в тексте документа.
Газета пишет, что обозначение Китаем себя в качестве "приарктического государства" вызвало подозрения у США и их союзников в разгар усиливающегося геополитического соперничества.
Указывается, что с тех пор Китай уделяет больше внимания научной дипломатии, в том числе сосредоточившись на строительстве тяжелых ледоколов и проведении полярных наблюдений, в то же время в значительной степени снижая свои другие амбиции.
Осведомленный источник газеты отмечает, что интерес Пекина к продолжению продвижения в Арктике, по-видимому, снизился в ответ на геополитическую напряженность.
"Китайский интерес был действительно впервые довольно агрессивно заявлен в Белой книге с термином "приарктическое государство", с которым, похоже, у всех были проблемы", — сказал источник издания.
По его словам, "сейчас китайцы перестали использовать этот термин, и я думаю, что мы увидели значительное снижение интереса Китая к Арктике".
При этом газета отмечает, что проведение полярных исследований и разработка тяжелых ледоколов является частью государственной стратегии развития Китая, прописанной в 14-м пятилетнем плане развития на 2021-2025 годы.
"Ключевой технической задачей для Китая сейчас является строительство тяжелых ледоколов", - заявил ранее в интервью газете "Жэньминь жибао" ведущий эксперт Китайской государственной судостроительной корпорации У Ган.
По его словам, учитывая, что экспертные знания сосредоточены в арктических странах, а атомные ледоколы есть только у России, Китаю все еще предстоит "долгий и трудный путь".
Вместе с тем South China Morning Post напоминает, что Китай и Россия совместно работают над развитием морских путей, которые появляются в результате глобального потепления, повышая вероятность создания довольно прибыльного постоянного морского пути, который сократит время доставки между Европой и Азией.