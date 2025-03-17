https://ria.ru/20250317/khischenie-2005517844.html

Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей

Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей - РИА Новости, 17.03.2025

Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей

Экс-главу компании "Ниеншанц" Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 миллионов рублей на поставках средств связи для Министерства обороны, сообщили РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:47:00+03:00

2025-03-17T15:47:00+03:00

2025-03-17T16:41:00+03:00

происшествия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экс-главу компании "Ниеншанц" Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 миллионов рублей на поставках средств связи для Министерства обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО "Ниеншанц" Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (часть четвертая статьи 159 УК России). <...> Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в заявлении.По данным следствия, в 2010-м при выполнении гособоронзаказа Минобороны заключило с компанией "Ниеншанц" контракты на поставку и установку средств связи на сумму более пяти миллиардов рублей. В период с 2010 по 2011 год Ярутов в составе организованной преступной группы внес в бухгалтерские документы ложные данные о стоимости поставляемой продукции, похитив у государства более 130 миллионов рублей.Отмечается, что фигуранта объявили в международный розыск и заочно арестовали. Кроме того, для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его собственность наложили арест на сумму более 40 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250317/figurant-2005410043.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)