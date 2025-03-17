https://ria.ru/20250317/khischenie-2005517844.html
Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей
Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей - РИА Новости, 17.03.2025
Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей
Экс-главу компании "Ниеншанц" Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 миллионов рублей на поставках средств связи для Министерства обороны, сообщили РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:47:00+03:00
2025-03-17T15:47:00+03:00
2025-03-17T16:41:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экс-главу компании "Ниеншанц" Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 миллионов рублей на поставках средств связи для Министерства обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО "Ниеншанц" Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (часть четвертая статьи 159 УК России). <...> Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в заявлении.По данным следствия, в 2010-м при выполнении гособоронзаказа Минобороны заключило с компанией "Ниеншанц" контракты на поставку и установку средств связи на сумму более пяти миллиардов рублей. В период с 2010 по 2011 год Ярутов в составе организованной преступной группы внес в бухгалтерские документы ложные данные о стоимости поставляемой продукции, похитив у государства более 130 миллионов рублей.Отмечается, что фигуранта объявили в международный розыск и заочно арестовали. Кроме того, для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его собственность наложили арест на сумму более 40 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250317/figurant-2005410043.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003195377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей
Экс-главу "Ниеншанца" Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 млн рублей
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экс-главу компании "Ниеншанц" Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 миллионов рублей на поставках средств связи для Министерства обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО "Ниеншанц" Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (часть четвертая статьи 159 УК России). <...> Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в заявлении.
По данным следствия, в 2010-м при выполнении гособоронзаказа Минобороны заключило с компанией "Ниеншанц" контракты на поставку и установку средств связи на сумму более пяти миллиардов рублей.
В период с 2010 по 2011 год Ярутов в составе организованной преступной группы внес в бухгалтерские документы ложные данные о стоимости поставляемой продукции, похитив у государства более 130 миллионов рублей.
Отмечается, что фигуранта объявили в международный розыск и заочно арестовали. Кроме того, для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его собственность наложили арест на сумму более 40 миллионов рублей.