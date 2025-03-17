https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005477672.html

Хинштейн рассказал, с чем связан дефицит лекарств в Курской области

Хинштейн рассказал, с чем связан дефицит лекарств в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Хинштейн рассказал, с чем связан дефицит лекарств в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не исключает связи между дефицитом льготных лекарств в регионе и попыткой передачи всех поставок РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:15:00+03:00

2025-03-17T13:15:00+03:00

2025-03-17T13:32:00+03:00

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не исключает связи между дефицитом льготных лекарств в регионе и попыткой передачи всех поставок в руки корпорации развития Курской области."Как получилось, что поставки всех льготных лекарств в регион едва не перешли в руки корпорации развития Курской области? Это вопрос, на который тоже предстоит ответить. Такой проект постановления правительства был подготовлен как раз к началу декабря. К моему приходу он лежал на подписи. Конечно же, этот документ я не подписал. Я не могу исключить, что возникновение дефицита лекарств было связано именно с попыткой передачи полномочий в корпорацию развития с тем, чтобы больше денег там смогли заработать. Поэтому конкурсы были проведены не на весь 2024 год", - заявил Хинштейн в ходе пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности".

https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005476641.html

курская область

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курская область, александр хинштейн