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Хинштейн рассказал, с чем связан дефицит лекарств в Курской области
Хинштейн рассказал, с чем связан дефицит лекарств в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Хинштейн рассказал, с чем связан дефицит лекарств в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не исключает связи между дефицитом льготных лекарств в регионе и попыткой передачи всех поставок РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:15:00+03:00
2025-03-17T13:15:00+03:00
2025-03-17T13:32:00+03:00
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не исключает связи между дефицитом льготных лекарств в регионе и попыткой передачи всех поставок в руки корпорации развития Курской области."Как получилось, что поставки всех льготных лекарств в регион едва не перешли в руки корпорации развития Курской области? Это вопрос, на который тоже предстоит ответить. Такой проект постановления правительства был подготовлен как раз к началу декабря. К моему приходу он лежал на подписи. Конечно же, этот документ я не подписал. Я не могу исключить, что возникновение дефицита лекарств было связано именно с попыткой передачи полномочий в корпорацию развития с тем, чтобы больше денег там смогли заработать. Поэтому конкурсы были проведены не на весь 2024 год", - заявил Хинштейн в ходе пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности".
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курская область, александр хинштейн
Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал, с чем связан дефицит лекарств в Курской области
Хинштейн: поставки лекарств в Курской области чуть не попали в одни руки