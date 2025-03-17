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В ряд населенных пунктов Курской области откроют доступ, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 17.03.2025
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13:11 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005476641.html
В ряд населенных пунктов Курской области откроют доступ, сообщил Хинштейн
В ряд населенных пунктов Курской области откроют доступ, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 17.03.2025
В ряд населенных пунктов Курской области откроют доступ, сообщил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что уже на этой неделе могут открыть доступ в ряд населённых пунктов, куда ранее въезд был... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:11:00+03:00
2025-03-17T13:11:00+03:00
курская область
россия
суджа
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что уже на этой неделе могут открыть доступ в ряд населённых пунктов, куда ранее въезд был ограничен. Ранее в оперштабе Курской области сообщили, что с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон в курском приграничье. "По мере работы сапёров перечень населённых пунктов, куда оперативный штаб ограничил доступ, также будет сокращаться. Рассчитываю, что уже на этой неделе в ряд населённых пунктов доступ будет открыт", - сказал Хинштейн на заседании регионального правительства. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны РФ отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005464664.html
https://ria.ru/20250316/obstrel-2005362599.html
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курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Суджа, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В ряд населенных пунктов Курской области откроют доступ, сообщил Хинштейн

Хинштейн: в ряд населенных пунктов Курской области могут открыть доступ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что уже на этой неделе могут открыть доступ в ряд населённых пунктов, куда ранее въезд был ограничен.
Ранее в оперштабе Курской области сообщили, что с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон в курском приграничье.
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"По мере работы сапёров перечень населённых пунктов, куда оперативный штаб ограничил доступ, также будет сокращаться. Рассчитываю, что уже на этой неделе в ряд населённых пунктов доступ будет открыт", - сказал Хинштейн на заседании регионального правительства.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны РФ отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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