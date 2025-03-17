https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005464664.html

Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе

Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе - РИА Новости, 17.03.2025

Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:21:00+03:00

2025-03-17T12:21:00+03:00

2025-03-17T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу. Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров в ходе заседания правительства региона сообщил, что переселенцам из приграничья Курской области выдан 7131 жилищный сертификат. "За последнюю неделю 116 сертификатов. Должен сказать, что мы заканчиваем предыдущий перечень жилых помещений, которые мы направляли в федеральные органы. И закончить полностью, его закрыть нам мешает Суджанский район. Не предоставлено 511 дел. Все остальные районы отработали", - отметил Базаров. Хинштейн отметил, что ранее уже обращал внимание на работу главы Суджанского района Дмитрюкова. "Мы уже обращали внимание и выводили на обратную связь на заседании правительства исполняющего обязанности главы Суджанского района. Я спрашивал, Юрий Витальевич, какая помощь нужна, дополнительные силы, возможно, средства, но не услышал ответа о том, что такая помощь требуется", - сказал он. Базаров подтвердил, что от местной власти просьб направить туда дополнительные силы не было. "Так работать невозможно, это просто недопустимо. Наиболее пострадавший район на сегодняшний день, по сути, эту работу провалил… Я, обращаясь к исполняющему обязанности главы района, предупреждаю об ответственности за эти действия. Потому что подобного рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей. И хочу, чтобы наши жители об этом знали, где причина", - заключил врио губернатора.

https://ria.ru/20250315/hinshtejn-2005203611.html

https://ria.ru/20250314/boepripasy-2005119378.html

суджанский район

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суджанский район, курская область, александр хинштейн