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Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005464664.html
Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе
Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе - РИА Новости, 17.03.2025
Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:21:00+03:00
2025-03-17T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу. Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров в ходе заседания правительства региона сообщил, что переселенцам из приграничья Курской области выдан 7131 жилищный сертификат. "За последнюю неделю 116 сертификатов. Должен сказать, что мы заканчиваем предыдущий перечень жилых помещений, которые мы направляли в федеральные органы. И закончить полностью, его закрыть нам мешает Суджанский район. Не предоставлено 511 дел. Все остальные районы отработали", - отметил Базаров. Хинштейн отметил, что ранее уже обращал внимание на работу главы Суджанского района Дмитрюкова. "Мы уже обращали внимание и выводили на обратную связь на заседании правительства исполняющего обязанности главы Суджанского района. Я спрашивал, Юрий Витальевич, какая помощь нужна, дополнительные силы, возможно, средства, но не услышал ответа о том, что такая помощь требуется", - сказал он. Базаров подтвердил, что от местной власти просьб направить туда дополнительные силы не было. "Так работать невозможно, это просто недопустимо. Наиболее пострадавший район на сегодняшний день, по сути, эту работу провалил… Я, обращаясь к исполняющему обязанности главы района, предупреждаю об ответственности за эти действия. Потому что подобного рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей. И хочу, чтобы наши жители об этом знали, где причина", - заключил врио губернатора.
https://ria.ru/20250315/hinshtejn-2005203611.html
https://ria.ru/20250314/boepripasy-2005119378.html
суджанский район
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суджанский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе

Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района Дмитрюкова за пассивную работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу.
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров в ходе заседания правительства региона сообщил, что переселенцам из приграничья Курской области выдан 7131 жилищный сертификат. "За последнюю неделю 116 сертификатов. Должен сказать, что мы заканчиваем предыдущий перечень жилых помещений, которые мы направляли в федеральные органы. И закончить полностью, его закрыть нам мешает Суджанский район. Не предоставлено 511 дел. Все остальные районы отработали", - отметил Базаров.
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Хинштейн отметил, что ранее уже обращал внимание на работу главы Суджанского района Дмитрюкова. "Мы уже обращали внимание и выводили на обратную связь на заседании правительства исполняющего обязанности главы Суджанского района. Я спрашивал, Юрий Витальевич, какая помощь нужна, дополнительные силы, возможно, средства, но не услышал ответа о том, что такая помощь требуется", - сказал он.
Базаров подтвердил, что от местной власти просьб направить туда дополнительные силы не было.
"Так работать невозможно, это просто недопустимо. Наиболее пострадавший район на сегодняшний день, по сути, эту работу провалил… Я, обращаясь к исполняющему обязанности главы района, предупреждаю об ответственности за эти действия. Потому что подобного рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей. И хочу, чтобы наши жители об этом знали, где причина", - заключил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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