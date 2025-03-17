В Харькове прогремела серия взрывов
На Украине сообщили о серии взрывов в Харькове
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога не объявлена.
"В Харькове слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Отмечается, что, вероятно, взрывы произошли за пределами города.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18