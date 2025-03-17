https://ria.ru/20250317/karni-2005571807.html

Новый премьер Канады заявил о желании поддерживать хорошие отношения с США

Новый премьер Канады заявил о желании поддерживать хорошие отношения с США - РИА Новости, 17.03.2025

Новый премьер Канады заявил о желании поддерживать хорошие отношения с США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил о желании поддерживать с США самые позитивные отношения, какие только возможно. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:58:00+03:00

2025-03-17T18:58:00+03:00

2025-03-17T19:01:00+03:00

сша

канада

китай

марк карни

эммануэль макрон

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил о желании поддерживать с США самые позитивные отношения, какие только возможно. "Я хочу обеспечить, чтобы Франция и вся Европа с энтузиазмом работали с Канадой, самой европейской из неевропейских стран, настроенной, как и вы, на поддержание самых позитивных отношений, каких только возможно, с Соединенными Штатами", - сказал он на пресс-конференции в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном. Трансляцию вёл телеканал BFMTV. Ранее Карни, комментируя повышение США пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев. Он также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.

https://ria.ru/20250310/kanada-2003982570.html

сша

канада

китай

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сша, канада, китай, марк карни, эммануэль макрон, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире