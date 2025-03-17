https://ria.ru/20250317/kanada-2005441565.html

Более 90% канадцев не интересует присоединение к США, заявила посол Канады

Более 90% канадцев не интересует присоединение к США, заявила посол Канады - РИА Новости, 17.03.2025

Более 90% канадцев не интересует присоединение к США, заявила посол Канады

Более 90% жителей Канады не заинтересованы в разговорах о гипотетическом вхождении страны в состав США, заявила посол Канады в США Кирстен Хиллман. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:45:00+03:00

2025-03-17T10:45:00+03:00

2025-03-17T10:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 90% жителей Канады не заинтересованы в разговорах о гипотетическом вхождении страны в состав США, заявила посол Канады в США Кирстен Хиллман. "Думаю, мы всерьез воспринимаем наш суверенитет, всерьез воспринимаем волю канадцев. А более 91% канадцев, вы знаете, не заинтересованы в рассуждениях насчет присоединения к США", - заявила Хиллман в интервью телеканалу Fox News. Посол Канады в США также выразила мнение, что новый премьер-министр страны Марк Карни попытается встретиться с американским президентом Дональдом Трампом "как можно скорее" и будет искать с США "хороших и устойчивых отношений". Ранее Карни заявил, что готов провести переговоры с Трампом, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли. Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики.

https://ria.ru/20250314/kanada-2005033705.html

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в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни, джастин трюдо