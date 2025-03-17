https://ria.ru/20250317/kaluga-2005599041.html

Подозреваемых в избиении мужчины под Калугой задержали за другое избиение

Подозреваемых в избиении мужчины под Калугой задержали за другое избиение - РИА Новости, 17.03.2025

Подозреваемых в избиении мужчины под Калугой задержали за другое избиение

Мать и дочь, подозреваемые в избиении мужчины 8 марта в кафе в Калужской области, после чего он умер, задержаны за еще одно избиение - предположительно, в тот... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T22:00:00+03:00

2025-03-17T22:00:00+03:00

2025-03-17T22:00:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Мать и дочь, подозреваемые в избиении мужчины 8 марта в кафе в Калужской области, после чего он умер, задержаны за еще одно избиение - предположительно, в тот же день в том же кафе они избили еще и женщину, сообщает СУСК России по региону. Ранее СУСК сообщало, что в ночь на 9 марта в одном из кафе в Козельске находились три жительницы Козельского района: мать и дочь, а также их подруга. Между ними и одним из посетителей возник конфликт. По предварительным данным, мужчина ударил старшую из женщин, а затем получил телесные повреждения от её дочери и подруги. Он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Следствие подчеркивало, что, предварительно, скончался пострадавший не от побоев, а в результате заболевания. В понедельник СУСК уточняет, что окончательное заключение судебно-медицинской экспертизы и точная причина смерти мужчины еще ожидаются. Также отмечается, что подозреваемыми по делу об избиении мужчины проходят все трое - мать, дочь и их подруга. "В ходе расследования были получены сведения о том, что в тот же день в этом же кафе две подозреваемые - мать и дочь - из хулиганских побуждений избили местную жительницу. В течение недели эти две соучастницы находились на лечении в больнице. Следователь Следственного комитета задержал их на 48 часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовные дела по обоим фактам соединены в одно производство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - информирует СУСК.

https://ria.ru/20250317/ranenie-2005588907.html

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происшествия, калуга, калужская область, россия