https://ria.ru/20250317/kallas-2005537001.html

Каллас рассказала о надежде на прогресс по военной инициативе для Киева

Каллас рассказала о надежде на прогресс по военной инициативе для Киева - РИА Новости, 17.03.2025

Каллас рассказала о надежде на прогресс по военной инициативе для Киева

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:06:00+03:00

2025-03-17T17:06:00+03:00

2025-03-17T17:06:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. "Мы обсудили инициативу стоимостью 40 миллиардов. Сейчас обсуждаются детали. На прошлом Евросовете у нас была формулировка о том, что нам нужно быстро продвигаться с этой инициативой, и мы проделали кое-какую работу. Так что, надеюсь, мы сможем действительно двигаться дальше, потому что все присутствующие за столом выразили понимание, что мы действительно должны проявить нашу решимость прямо сейчас и поддержать Украину", - сказала она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html

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в мире, россия, украина, киев, кайя каллас, сергей лавров, нато, евросоюз