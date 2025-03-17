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"Яндекс" сообщил о проблемах с доступом к некоторым сервисам - РИА Новости, 17.03.2025
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15:31 17.03.2025 (обновлено: 16:19 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/jandeks-2005514775.html
"Яндекс" сообщил о проблемах с доступом к некоторым сервисам
"Яндекс" сообщил о проблемах с доступом к некоторым сервисам - РИА Новости, 17.03.2025
"Яндекс" сообщил о проблемах с доступом к некоторым сервисам
Некоторые пользователи столкнулись с трудностями с доступом к сервисам "Яндекса", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:31:00+03:00
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технологии
яндекс
происшествия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Некоторые пользователи столкнулись с трудностями с доступом к сервисам "Яндекса", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей", — говорится в заявлении.По данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся на 14:45 мск — тогда было зарегистрировано 2116 сообщений о сбоях.
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технологии, яндекс, происшествия
Технологии, Яндекс, Происшествия
"Яндекс" сообщил о проблемах с доступом к некоторым сервисам

Пользователи столкнулись с трудностями с доступом к некоторым сервисам "Яндекса"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Офис компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Некоторые пользователи столкнулись с трудностями с доступом к сервисам "Яндекса", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей", — говорится в заявлении.
По данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся на 14:45 мск — тогда было зарегистрировано 2116 сообщений о сбоях.
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