https://ria.ru/20250317/jakutija-2005407721.html

В Якутии бригада строителей отравилась угарным газом

В Якутии бригада строителей отравилась угарным газом - РИА Новости, 17.03.2025

В Якутии бригада строителей отравилась угарным газом

Бригада строителей в январе отравилась угарным газом в Горном районе Якутии, возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:43:00+03:00

2025-03-17T05:43:00+03:00

2025-03-17T05:43:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125905_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_5c1b9803cefe12b025fe0acdeaf14858.jpg

ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Бригада строителей в январе отравилась угарным газом в Горном районе Якутии, возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "По поручению прокуратуры республики прокуратура Горного района провела проверку соблюдения законодательства об охране труда. Установлено, что 31.01.2025 в результате использования для обогрева с нарушением инструкции, в отсутствие достаточной вентиляции 4 дизельных инфракрасных обогревателей 5 работников строительной бригады отравились угарным газом", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что пострадавшие обращались в больницу, двое из них пролечились в условиях стационара. "В связи с многочисленными нарушениями требований охраны труда, не принятия мер по обеспечению надлежащих и безопасных условий работы и проживания работников, что привело к причинению вреда их здоровью прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе внесла подрядчику и субподрядчику строящегося объекта (многоквартирного дома) представления, возбудила и инициировала возбуждение в отношении ответственных должностных лиц административных дел по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). На контроле прокуратуры проведение процессуальной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250222/gaz-2001016164.html

https://ria.ru/20250216/gaz-1999673476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия