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В Якутии бригада строителей отравилась угарным газом - РИА Новости, 17.03.2025
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05:43 17.03.2025
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В Якутии бригада строителей отравилась угарным газом
В Якутии бригада строителей отравилась угарным газом - РИА Новости, 17.03.2025
В Якутии бригада строителей отравилась угарным газом
Бригада строителей в январе отравилась угарным газом в Горном районе Якутии, возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:43:00+03:00
2025-03-17T05:43:00+03:00
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Бригада строителей в январе отравилась угарным газом в Горном районе Якутии, возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "По поручению прокуратуры республики прокуратура Горного района провела проверку соблюдения законодательства об охране труда. Установлено, что 31.01.2025 в результате использования для обогрева с нарушением инструкции, в отсутствие достаточной вентиляции 4 дизельных инфракрасных обогревателей 5 работников строительной бригады отравились угарным газом", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что пострадавшие обращались в больницу, двое из них пролечились в условиях стационара. "В связи с многочисленными нарушениями требований охраны труда, не принятия мер по обеспечению надлежащих и безопасных условий работы и проживания работников, что привело к причинению вреда их здоровью прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе внесла подрядчику и субподрядчику строящегося объекта (многоквартирного дома) представления, возбудила и инициировала возбуждение в отношении ответственных должностных лиц административных дел по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). На контроле прокуратуры проведение процессуальной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250222/gaz-2001016164.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Якутии бригада строителей отравилась угарным газом

В Горном районе Якутии бригада строителей отравилась угарным газом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Бригада строителей в январе отравилась угарным газом в Горном районе Якутии, возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"По поручению прокуратуры республики прокуратура Горного района провела проверку соблюдения законодательства об охране труда. Установлено, что 31.01.2025 в результате использования для обогрева с нарушением инструкции, в отсутствие достаточной вентиляции 4 дизельных инфракрасных обогревателей 5 работников строительной бригады отравились угарным газом", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что пострадавшие обращались в больницу, двое из них пролечились в условиях стационара.
"В связи с многочисленными нарушениями требований охраны труда, не принятия мер по обеспечению надлежащих и безопасных условий работы и проживания работников, что привело к причинению вреда их здоровью прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе внесла подрядчику и субподрядчику строящегося объекта (многоквартирного дома) представления, возбудила и инициировала возбуждение в отношении ответственных должностных лиц административных дел по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). На контроле прокуратуры проведение процессуальной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.
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